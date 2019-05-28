Происшествия

Подработка на ремонте закончилась для жителя Волгоградской области гибелью

Происшествия 28.05.2019 10:47
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28.05.2019 10:47


Мужчина погиб во время ремонтных работ в Михайловском районе. Как рассказала сегодня ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, трагедия произошла накануне днем в хуторе Секачи. По предварительным данным, четверо знакомых, желавших подзаработать, ремонтировали принадлежащий частной фирме ангар. Во время ремонта кровли один из них - 39-летний мужчина наступил на лист шифера, но тот сломался под тяжестью человека. Мужчина упал с семиметровой высоты на бетонный пол. От полученных травм он скончался на месте. Сейчас сотрудники следственного комитета проводят проверку по данному факту. Они выясняют все обстоятельства происшествия.

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