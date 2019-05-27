В Волгограде трамвай сошел с рельсов из-за врезавшейся в него иномарки

Происшествия 27.05.2019 09:11
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27.05.2019 09:11
ЧП с участием общественного транспорта случилось сегодня в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, на пересечении улицы маршала Еременко и проспекта Металлургов в Краснооктябрьском районе "Тойота Ленд Крузер" врезалась в трамвай №13. По предварительной информации, во время движения 61-летнему водителю иномарки стало плохо, и он потерял управление транспортным средством. Неуправляемый автомобиль сошел с полосы движения и на большой скорости понесся в сторону пешеходной зоны, которая находилась сразу за трамвайным полотном. В это время на этом участке электротранспорт пересекал перекресток на разрешенный сигнал светофора, от сильного удара вагон сдвинуло с рельс. Пострадавших среди пассажиров нет. На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД. Службы МУП "Метроэлектротранс" ликвидируют последствия ДТП и работают над восстановлением движения трамваев.
Фото и видео: Владимир Тельпук
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