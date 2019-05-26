Выборы

В Волгоградской области для праймериз «Единой России» открыли 407 участковых комиссий

Выборы 26.05.2019 09:05
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26.05.2019 09:05


Сегодня в Волгоградской области проходит предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты регпарламента. Как сообщает ИА «Высота 102», всего по региону в 8.00 открылось 407 участковых счетных комиссий. В 20.00 праймериз завершится. Победители будут объявлены завтра, 27 мая. По аналогии с выборами  участие в партийной процедуре могут принять жители региона, обладающие избирательным правом. На участках при предъявлении паспорта гражданам выдают по два бюллетеня, один из которых для голосования по одномандатному округу, другой – по территориальной группе. Листы для голосования, отпечатанные на «Госзнаке», имеют несколько степеней защиты. Голосование проводится по рейтинговой системе, поэтому отдать предпочтение можно сразу нескольким кандидатам.
На статус кандидатов в депутаты Волгоградской областной думы, как пояснили в пресс-службе реготделения партии, претендуют 225 человек. Конкурс составляет 6 человек на место. Большинство претендентов на мандаты – мужчины (147 человек). Из общего количества кандидатов 193 человека – служащие, 5 рабочих, 9 предпринимателей, 5 студентов, 10 безработных и 4 пенсионера. Членами партии являются 130 человек, то есть 57% от общего количества участников.
Получить консультации или сообщить о выявленных нарушениях на участках можно по телефону «горячей линии», открытой в реготделении «Единой России»: 8(8442)23-33-36.
Выборы депутатов Волгоградской областной думы состоятся 8 сентября.

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