В Волжском выяснили причины опрокидывания крана на стройплощадке





Техническая комиссия инспекции госстройнадзора по Волгоградской области назвала причины опрокидывания крана в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте ведомства, ЧП случилось 13 февраля на строительстве жилого дома №32а по ул. Карбышева. Тогда опрокинулся кран КС 5363В, находившийся на пневмоколесном ходу. Лишь по счастливой случайности обошлось без человеческих жертв и разрушения строящегося объекта. Выяснилось, что спецтехника была предоставлена индивидуальным предпринимателем генподрядчику стройки – ООО «СтройРесурс». Однако хозяин крана не проконтролировал соблюдение условий безопасной эксплуатации техники, в результате чего он был оштрафован по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ. Максимальное наказание для физических лиц по этой статье – штраф в 3 тысячи рублей.



