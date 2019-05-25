Экология

«Хотели погасить конфликт»: депутат и замгубернатора осудили иск экс-главы Росприроднадзора к учительнице из Волгоградской области

Экология 25.05.2019 10:43
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25.05.2019 10:43


Встреча чиновников, депутатов и представителей природоохранных надзорных ведомств состоялась в Светлоярском районе Волгоградской области после скандального суда, когда экс-глава Росприроднадзора Сергей Васильев пытался привлечь учительницу Анастасию Сергееву за клевету из-за жалобы, отправленной его начальству. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, в район приехали заместитель руководителя управления Росприроднадзора Ирина Панина, представители экологического совета при областной думе, замгубернатора Василий Иванов, руководители правоохранительных органов. «Было такое ощущение, что хотели погасить негатив, который остался у жителей района после того суда, - рассказали местные жители. - А Василий Иванов и Ирина Соловьева даже заявили, что осуждают действия Сергея Васильева, который подал в суд на нашего эколога Анастасию Сергееву. Но теперь-то после суда, конечно, можно осуждать. Хочется их спросить – где же вы были раньше, когда никто не знал, чем закончится процесс?».
Между тем, гости вместе с жителями района осмотрели проблемные природные и промышленные объекты, которые беспокоят местных жителей и являются источниками загрязнения окружающей среды. В частности, речь шла об экологической реабилитации уникального озера Цаца. Анастасия Сергеева, в частности, задала вопросы Ирине Паниной по поводу подпольных фирм, которые действуют на территории бывшего БВК и занимаются грязной для экологии работы без разрешительных документов. Беспокоил эколога и вопрос подозрительной трансформации фирмы «ЭкоКапитал», которая находится в состоянии банкросттва,  в другую компанию - «Спецсплав». Компания-«двойник»,  как подозревают местные жители, продолжает  заниматься губительной для окружающей среды производственной деятельностью. Также поднималась проблема использования городской канализации различными предприятиями для сброса стоков. На все вопросы Ирина Панина пообещала ответить. 
Между тем, в управлении Росприроднадзора положительно оценивают результаты поездки в Светлоярский района. «Участники мероприятия осмотрели объекты, на которых запланировано проведение природоохранных мероприятий в рамках утвержденной губернатором Волгоградской области программы по обеспечению благоприятной окружающей среды на территории Светлоярского района на 2019-2021 годы, побывали на территории предприятий, деятельность которых вызывает справедливые нарекания светлоярцев», - отметили в ведомстве. При этом здесь заявили об уменьшении количества жалоб светлоярцев на неблагоприятную окружающую среду, но подчеркнули, что  предстоит приложить немало усилий для решения проблем по ликвидации накопленного экологического ущерба.


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