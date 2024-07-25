Экология

Волгоградские специалисты определят ущерб в осушенном из-за щуки водоеме

Экология 25.07.2024 07:23
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25.07.2024 07:23


Специалистов Волгоградского филиала ВНИРО подключили для определения ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам из-за осушения пруда в Воронежской области, передает V102.RU.

Установлено, что владелец земельного участка, на котором находится пруд рыбохозяйственного значения, осушил его без согласования с Азово-Черноморским территориальным управлением Росрыболовства. 

- Свое действие собственник участка объяснил решением избавиться от хищника – щуки,  и дальнейшим созданием плотины. Для этого на ручье он оборудовал улавливатели и маленький прудик для отстоя, куда отсаживал рыбу, - сообщили в управлении.

Факт несанкционированного спуска водоема был зафиксирован инспекторами Росрыболовства. В отношении нарушителя были составлены два административных протокола по ч.1 и ч. 2 ст. 8.48 КоАП РФ. Но это мужчину не вразумило.

- Владелец продолжил спускать пруд, что привело к  тысячам погибших особей водных биоресурсов - щуки, карася, сазана, плотвы, уклеи и рака пресноводного, - рассказали в ведомстве. 

После оценки ущерба материалы будут переданы в природоохранную прокуратуру.

Фото: Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства

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