Экология

Пять свалок у Астраханского моста, двух гостиниц и автовокзала ликвидируют в Волгограде

Экология 21.07.2024 10:39
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21.07.2024 10:39


В Волгограде объявлен электронный аукцион на ликвидацию нескольких свалок в Центральном районе за 1,3 миллиона рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, в ходе аукциона, итоги которого подведут в конце июля, сумма контракта может измениться.

Согласно документации, подрядчику нужно вывезли из нескольких точек, расположенных в центре города, отходы IV – V класса опасности. В основном это строительный мусор, который образовался от сноса и разборки зданий. Всего заявлено пять таких мест. 

Так, несанкционированные свалки образовались вблизи второй опоры Астраханского моста и на земельном участке между автовокзалом и ул. Пархоменко, в 50 метрах от бывшего клуба «Ибица». Еще три свалки расположены у гостиницы «Турист» (ул. Крылова, 73), напротив гостиницы «Lite Hotel» по ул. Чапаева, 10, а также вблизи ул. Рокоссовского.

Общий объем мусора на всех свалках составляет 679,8 куб.м., а их площадь - 445,5 кв.м.

Территории должны быть очищены за 30 дней с даты заключения контракта. За этот срок подрядчик должен убрать отходы и вывезти их на санкционированный полигон. 

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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