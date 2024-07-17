Экология

«Черные» ассенизаторы слили нечистоты в Волго-Ахубинской пойме

Экология 17.07.2024 08:08
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17.07.2024 08:08


В Волгоградской области установлены факты слива жидких бытовых отходов из ассенизаторского автомобиля на почву в Среднеахтубинском районе вблизи хутора Старенький. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, тревожный сигнал поступил в управление и инспекторы сразу выехали на место для проверки информации.

- Установлено, что в овражной части лесополосы имеются следы сброса жидких бытовых отходов. Имеется характерный органолептический запах, - рассказали в природоохранном ведомстве.


Представители экспертной организации – филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области произведены замеры площади загрязненного участка, а также взяли пробы почвы для определения содержания концентраций загрязняющих веществ.

По итогам лабораторных исследований будет определен размер вреда от действий «черных» ассенизаторов, а также приняты меры реагирования в рамках компетенции.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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