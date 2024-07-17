Дышите сами: жители Михайловки выступили против битумной установки под окнами домов





Жители еще одного города Волгоградской области выступили против эксплуатации битумной установки в непосредственной близости от жилых домов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на канал Новое время Михайловка, проживающие на улицах Озерная, Рябиновая и Восточная граждане потребовали от властей запретить эксплуатацию установки по производству битума, которая расположилась едва ли не под окнами частных домовладений. Жители еще одного города Волгоградской области выступили против эксплуатации битумной установки в непосредственной близости от жилых домов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на канал Новое время Михайловка, проживающие на улицах Озерная, Рябиновая и Восточная граждане потребовали от властей запретить эксплуатацию установки по производству битума, которая расположилась едва ли не под окнами частных домовладений.

По словам михайловцев, в случае начала работы производства им придется дышать парами опасных веществ – битума и асфальта, который собирается здесь производить. Почему это нужно делать рядом с жилыми домами, горожане не понимают. Встревоженные жители обратились в районную прокуратуру с просьбой вмешаться в ситуацию и защитить права людей на комфортную окружающую среду. По словам михайловцев, в случае начала работы производства им придется дышать парами опасных веществ – битума и асфальта, который собирается здесь производить. Почему это нужно делать рядом с жилыми домами, горожане не понимают. Встревоженные жители обратились в районную прокуратуру с просьбой вмешаться в ситуацию и защитить права людей на комфортную окружающую среду.

Однако ответ, полученный из надзорного органа, горожан не удовлетворил. Однако ответ, полученный из надзорного органа, горожан не удовлетворил.

- Нам сообщили, что якобы установка по производству битума будет мобильной, а не стационарной. Но нам-то что с этого? Вредных выбросов от нее меньше не станет. Нам также не сообщили, кто здесь разворачивает производство и есть ли у этого предпринимателя необходимые разрешения на осуществление этой деятельности. А, если и есть, то пусть сюда переедут жить те, кто их выдал и насладятся ароматами битума, - констатируют горожане. , - констатируют горожане.





После видеообращения жителей на ситуацию отреагировали в администрации Михайловки. Накануне площадку, где возводится установка по производству битума, посетила делегация чиновников. По итогам будет подготовлен акт и выдано предостережение для собственника земельного участка о недопустимости нарушений требований земельного, градостроительного законодательства и санитарных норм и правил. После видеообращения жителей на ситуацию отреагировали в администрации Михайловки. Накануне площадку, где возводится установка по производству битума, посетила делегация чиновников. По итогам будет подготовлен акт и выдано предостережение для собственника земельного участка о недопустимости нарушений требований земельного, градостроительного законодательства и санитарных норм и правил.

Между тем, михайловцев уже поддержали жители рабочего поселка Новониколаевский, которые уже больше двух лет борются за закрытие подобной установки по производству асфальтовой и битумной смесей. Ситуация, в которой оказались новониколаевцы, очень схожа с тем, что сейчас затевается в Михайловке. Чиновники позволили предпринимателю организовать битумное производство буквально в 50 метрах от жилых домов, из-за чего теперь люди вынуждены дышать парами, образующимися от деятельности производства. Несмотря на то, что владелец не выполнил многочисленные предписания и не установил санитарную зону, ни надзорные органы, ни суд, ни различные ведомства, обладающие соответствующими полномочиями, не препятствуют деятельности предпринимателя. Между тем, михайловцев уже поддержали жители рабочего поселка Новониколаевский, которые уже больше двух лет борются за закрытие подобной установки по производству асфальтовой и битумной смесей. Ситуация, в которой оказались новониколаевцы, очень схожа с тем, что сейчас затевается в Михайловке. Чиновники позволили предпринимателю организовать битумное производство буквально в 50 метрах от жилых домов, из-за чего теперь люди вынуждены дышать парами, образующимися от деятельности производства. Несмотря на то, что владелец не выполнил многочисленные предписания и не установил санитарную зону, ни надзорные органы, ни суд, ни различные ведомства, обладающие соответствующими полномочиями, не препятствуют деятельности предпринимателя.

Недавно жители рабочего поселка Новониколаевский в частном порядке Недавно жители рабочего поселка Новониколаевский в частном порядке обратились в суд с иском о запрете эксплуатации установки по производству асфальта и битума. По их мнению, михайловцам также придется пройти нелегкий путь, чтобы защитить свое право на чистый воздух.

Скриншот видео и фото Новое Время Михайловка/VK.com

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»