Экология

Дышите сами: жители Михайловки выступили против битумной установки под окнами домов

Экология 17.07.2024 10:09
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17.07.2024 10:09


Жители еще одного города Волгоградской области выступили против эксплуатации битумной установки в непосредственной близости от жилых домов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на канал Новое время Михайловка, проживающие на улицах Озерная, Рябиновая и Восточная граждане потребовали от властей запретить эксплуатацию установки по производству битума, которая расположилась едва ли не под окнами частных домовладений. 
По словам михайловцев, в случае начала работы производства им придется дышать парами опасных веществ – битума и асфальта, который собирается здесь производить. Почему это нужно делать рядом с жилыми домами, горожане не понимают. Встревоженные жители обратились в районную прокуратуру с просьбой вмешаться в ситуацию и защитить права людей на комфортную окружающую среду. 
Однако ответ, полученный из надзорного органа, горожан не удовлетворил. 
- Нам сообщили, что якобы установка по производству битума будет мобильной, а не стационарной. Но нам-то что с этого? Вредных выбросов от нее меньше не станет. Нам также не сообщили, кто здесь разворачивает производство и есть ли у этого предпринимателя необходимые разрешения на осуществление этой деятельности. А, если и есть, то пусть сюда переедут жить те, кто их выдал и насладятся ароматами битума, - констатируют горожане. 

После видеообращения жителей на ситуацию отреагировали в администрации Михайловки. Накануне площадку, где возводится установка по производству битума, посетила делегация чиновников. По итогам будет подготовлен акт и выдано предостережение для собственника земельного участка о недопустимости нарушений требований земельного, градостроительного законодательства и санитарных норм и правил. 
Между тем, михайловцев уже поддержали жители рабочего поселка Новониколаевский, которые уже больше двух лет борются за закрытие подобной установки по производству асфальтовой и битумной смесей. Ситуация, в которой оказались новониколаевцы, очень схожа с тем, что сейчас затевается в Михайловке. Чиновники позволили предпринимателю организовать битумное производство буквально в 50 метрах от жилых домов, из-за чего теперь люди вынуждены дышать парами, образующимися от деятельности производства. Несмотря на то, что владелец не выполнил многочисленные предписания и не установил санитарную зону, ни надзорные органы, ни суд, ни различные ведомства, обладающие соответствующими полномочиями, не препятствуют деятельности предпринимателя. 
Недавно жители рабочего поселка Новониколаевский в частном порядке обратились в суд с иском о запрете эксплуатации установки по производству асфальта и битума. По их мнению, михайловцам также придется пройти нелегкий путь, чтобы защитить свое право на чистый воздух. 
Скриншот видео и фото Новое Время Михайловка/VK.com
Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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