Экология

Волгоградские леса гибнут от погоды и вредителей

Экология 17.07.2024 11:39
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17.07.2024 11:39


Специалисты Центра защиты леса Волгоградской области оценили состояние лесов в регионе и спрогнозировали, что будет с посадками в ближайшие полгода. Как сообщили V102.RU в организации, на начало июня площадь поврежденных зеленых насаждений составила довольно внушительную цифру - 38685,8 га, или 8,3% общей территории земель, занятых лесами.

Основной причиной ослабления и гибели насаждений, по мнению специалистов, являются неблагоприятные погодные условия и почвенно-климатические факторы. Наибольшие площади ослабленных лесов расположены в Серафимовичском (10,1%), Калачевском (9,5%), Волгоградском (9,2%) и Подтелковском (9,0%) лесничествах.

Чтобы узнать о состоянии других посадок, необходимо провести лесопатологическое  обследование на площади 14176,3 га, предупреждают специалисты, а в санитарно-оздоровительных мероприятиях нуждаются  деревья, которые растут на участках общей площадью 2985 га. Они пострадали от пожаров, от насекомых-вредителей, диких животных, а также от неблагоприятных погодных условий. Специалисты не теряют оптимизма, что удастся вернуть к жизни леса, произрастающие на территории почти в 280 гектаров.  

Тем не менее ситуация с распространением вредителей и гибели от них лесных насаждений остается напряженной. В лесах фиксируются очаги пилильщика соснового рыжего и листовертки дубовой зеленой, а также  голландской болезни ильмовых пород.

Во втором полугодии 2024 года специалисты прогнозируют усиление влияния на состояние насаждений насекомых. В зоне особого внимания специалистов – «вредительская» работа сосновых пилильщиков, совки сосновой и шелкопряда соснового. Кроме того, в 2024 году ожидается дальнейшее нарастание численности и рост очагов пилильщиков-ткачей звездчатого и красноголового в Алексеевском, Арчединском, Иловлинском, Калачевском, Камышинском, Михайловском, Нижнечирском, Новоаннинском, Ольховском, Подтелковском, Светлоярском и Старополтавском лесничествах. 

Также эксперты допускают дальнейшее распространение шелкопряда непарного, пяденицы зимней и пяденицы-обдирало обыкновенной и возникновение новых вспышек массового размножения фитофагов в дубравах Камышинского, Лещевского, Подтелковском, Светлоярском и Среднеахтубинского лесничеств.

Как отметили в Центре защиты леса, составляемый два раза в год прогноз состояния лесов поможет органам власти принять оперативные решения в области защиты насаждений, а также для предотвращения  массового размножения вредителей и болезней леса.

Напомним, несколько лет назад в Волгограде и в Волжском произошла массовая гибель ясеней. Деревья были уничтожены вредителем - изумрудной златкой. Это случилось в том числе из-за несанкционированного вывоза зараженной древесины из первоначального очага его распространения - острова Сарпинский. В итоге и в областном центре, и в городе-спутнике пришлось вырубить десятки тысяч ясеней.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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