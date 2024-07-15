Экология

Росприроднадзор потребовал с хозяина кучи битого асфальта в Волгограде 338 тыс. рублей

Экология 15.07.2024 13:21
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15.07.2024 13:21


В Волгограде виновнику захламления территории строительными отходами в Ворошиловском районе выставили требование возместить 338 тысяч рублей вреда, причиненного почве. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, нарушитель должен возместить эту сумму добровольно. В противном случае сумма ущерба будет взыскана в судебном порядке.

Несанкционированный сброс отходов в Ворошиловском районе на пересечении улиц Орская и Рабоче-Крестьянская был зафиксирован инспекторами в феврале текущего года.  

- По результатам лабораторных исследований, отобранные пробы отходов отнесены к V классу опасности для окружающей среды. Площадь захламленной территории составила 25 кв.м., объем размещенных отходов 12,5 куб.м. По результатам проведенного административного расследования установлен собственник транспортного средства, с которого осуществлен сброс отходов на почву, являющийся физическим лицом, - рассказали в природоохранном ведомстве.

Нарушителя привлекли к административной ответственности по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). Ему назначен штраф в сумме 40 тысяч рублей.

Фото межрегионального управления РПН

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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