Расследования

Распылитель химикатов в Волгоградской области идет под суд за махинации

Расследования 24.05.2019 13:48
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24.05.2019 13:48


Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении директора фирмы,  специализирующейся на обработке  полей удобрениями и ядохимикатами. Как рассказала сегодня ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, мужчину обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. 
Так, по данным следствия,  за 2015-2017 годы он не доплатил более 19 миллионов рублей налогов. Для этого бизнесмен подделал ряд документов, по которым фирма якобы  работала с двумя лже-компаниями. Одну “привлекали” для выполнения части сезонных работ, а у второй “покупали”   запчасти для техники.  Следователи выяснили, что фирма обвиняемого либо сама со всем справлялась со всей работой  либо привлекала индивидуальных предпринимателей, при этом с ИП рассчитывались наличными.
Во время следствия бизнесмен свою  вину полностью признал. На имущество его фирмы был наложен арест на сумму около 17 миллионов рублей.  Оперативным сопровождением  расследования уголовного дела занимались сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД. Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Сейчас дело направлено в суд.

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