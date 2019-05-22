В Волжском из-за угроз эвакуировали несколько торговых центров





Несколько торговых центров эвакуированы сегодня в Волжском. Как стало известно ИА “Высота 102” из достоверных источников, по предварительным данным, выведены персонал и сотрудники пяти торговых центров. Причиной стали анонимные звонки с сообщениям о минировании. На всех объектах проводятся проверки на предмет обнаружения взрывоопасных веществ с привлечением кинологов с собаками.

Позднее в ГУ МВД России по Волгоградской области информагентству уточнили, что в результате проверки с участием специалистов из соответствующих ведомств ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.



