В Волжском из-за угроз эвакуировали несколько торговых центров

Происшествия 21.05.2019 18:17
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21.05.2019 18:17
Несколько торговых центров эвакуированы сегодня в Волжском. Как стало известно ИА “Высота 102” из достоверных источников, по предварительным данным, выведены персонал и сотрудники пяти торговых центров. Причиной стали анонимные звонки с сообщениям о минировании. На всех объектах проводятся проверки на предмет обнаружения взрывоопасных веществ с привлечением кинологов с собаками.
Позднее в ГУ МВД России по Волгоградской области информагентству уточнили, что в результате проверки с участием специалистов из соответствующих ведомств ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.
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