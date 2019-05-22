



Двоих молодых людей задержали полицейские в Котельниковском районе по подозрению в разбойном нападении с применением пневматического пистолета. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне стражам порядка поведал о случившемся с ним 22-летний житель одного из поселков. По словам молодого человека, все произошло несколькими днями ранее. Когда он шел с работы домой, к нему подошли двое парней примерно его возраста. Угрожая пистолетом, они потребовали от него 10 тысяч рублей. Парень побежал от разбойников и те стали стрелять в него из “пневматики”, но попасть не смогли.

Стражи порядка задержал двоих безработных местных жителей 20 и 22 лет. Один из них уже был судим. Парни признались во всем и рассказали, что своей жертвой выбрали бывшего сокурсника одного из них. Они решили, что у него могут быть деньги. Возбуждено уголовное дело. Теперь любителям легкой наживы грозит до 7 лет колонии. Оба находятся под стражей.



