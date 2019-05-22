Жители Волгоградской области «обросли» телевизорами и телефонами





Жители Волгоградской области не испытывают нужды в бытовой технике. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств в 2018 году в Волгоградской области наблюдалась достаточно высокая обеспеченность населения предметами культурно-бытового назначения длительного пользования: телевизорами, холодильниками, стиральными машинами и т.д. Так, в 2018 году в среднем на 100 домохозяйств приходилось 167 телевизоров, 110 холодильников, 102 стиральные машины, 125 персональных и портативных компьютеров (ноутбуков, планшетов). В 2018 году продолжала сохраняться высокая обеспеченность обследуемых домохозяйств мобильными телефонами, смартфонами: в среднем на 100 домохозяйств приходилось 254 устройства.



