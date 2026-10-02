



В Центральном концертном зале Волгоградской областной филармонии прошла торжественная церемония награждения работников системы образования. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, награды получили 178 педагогов.

Педагоги региона достойно представляют область на федеральном уровне. Учитель математики школы «Поколение» Валерия Слинкина вошла в число призёров конкурса «Учитель года России», воспитатель детского сада №2 «Ромашка» Оксана Сверчукова – в финал «Воспитателя года», преподаватель колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина Руслан Аржуханов – в финал «Мастер года – 2026». Волгоградские студенты также занимают призовые места на национальном чемпионате «Профессионалы».

Особое внимание на церемонии уделили работникам дошкольного образования, поскольку Минпросвещения России объявило 2026 год Годом дошкольного образования, и в регионе в знак признания труда воспитателей учреждена специальная премия.

Система образования региона объединяет 1,3 тыс. организаций, где работают около 65 тыс. человек. За учителями закреплён особый статус, расширены меры профессиональной и социальной поддержки. Приёмная кампания 2026 года показала высокий интерес выпускников к педагогическим специальностям – подготовку ведут пять колледжей области. Знаковыми событиями года стали 80-летие Волгоградского социально-педагогического колледжа и 95-летие ВГСПУ.

Задачи по развитию педагогического образования и созданию условий для качественного обучения ставит губернатор Андрей Бочаров. Ежегодно в регионе отмечают труд более 500 работников образования, лучшие учителя удостаиваются премий Президента России и Волгоградской области.

Фото: администрация Волгоградской области