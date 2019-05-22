Две пенсионерки попали под колеса машин в Волгограде и области

Происшествия 18.05.2019 11:26
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18.05.2019 11:26
Две пожилые женщины пострадали на дорогах в Ворошиловском районе Волгограда и в городе Николаевске. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Так, накануне около двух часов дня, 70-летняя пенсионерка попала под колеса автомобиля напротив дома №5 по улице Липецкой. По предварительным данным, она переходила дорогу в неположеном месте. В результате наезда, женщина получила травму и была вынуждена обратиться за помощью к врачам. А несколькими часами ранее в ДТП в Николаевске пострадала 73-летняя женщина. Напротив дома №30 по улице Чайковского на нерегулируемом пешеходном переходе ее сбила 35-летняя автолюбительница, ехавшая на “Chevrolet Clan”. По имеющимся сведениям, женщина-водитель не пропустила пешехода. Пострадавшая госпитализирована.
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