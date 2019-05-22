В Волгограде сгорели новые мусорные контейнеры





Несколько новых пластиковых мусорных контейнеров сгорели сегодня в Советском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, ЧП произошло рано утром у дома №3 по улице Королева. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 4:37. На место приехали бойцы пожарно-спасательной части №4. К моменту их прибытия горели три пластиковых емкости для сбора мусора и их содержимое. Пожар потушили в 4:54. Причины возгорания устанавливаются.

Отметим, что это уже не первый случай, когда в городе горят мусорные контейнеры. Чаще всего причиной их возгорания становится неосторожное обращение с огнем.

Как уточнили информагентству в ООО “Управление отходами-Волгоград”, баки восстановлению не подлежат . В ближайшее время, после того как будет установлена причина, возгорания их заменят.