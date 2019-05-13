Вокзалы, ТЦ и аэропорт: в Волгограде растет число эвакуированных объектов

Происшествия 13.05.2019 16:16
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13.05.2019 16:16
Крупные транспортные узлы и торговые центры в Волгограде сегодня получили угрозы о якобы заложенных взрывных устройствах. Как сообщает ИА "Высота 102", сообщения о бомбах в зданиях поступили сегодня как по электронной почте, так и по телефону. Звонили так называемые роботы. Уже известно, что эвакуация проводилась в аэропорту Волгограда, на автовокзале, на пригородном вокзале станции "Волгоград-1", ЖД вокзале и нескольких торговых центрах - "Мармелад", "Акварель" "Европа Сити Молл", "Парк Хаус", Ворошиловский торговый центр. Помещения обследуют инспекторы-кинологи со служебно-розыскными собаками.
По предварительным данным, на пригородном вокзале, в аэропорту и на автовокзале проверка уже завершена - никаких бомб не обнаружено. На ЖД вокзале проверка еще проводится. В здание пропустили только пассажиров поезда, который отправляется в ближайшее время в Москву. Остальные ожидают окончания проверки помещений ЖД вокзала, укрываясь от дождя под Комсомольским мостом.
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