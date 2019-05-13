Происшествия

В Волгограде таксист обокрал уснувшую пассажирку

Происшествия 13.05.2019 10:01
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13.05.2019 10:01


Полицейские задержали в Волгограде водителя такси по подозрению в краже 10 тысяч рублей у 19-летней пассажирки. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по г. Волгограду, девушка обратилась с заявлением в отдел полиции Советского района. Сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего таксиста, который сознался в краже денег. Он пояснил, что рано утром 12 мая он подвозил девушку до клуба в Центральном районе. По дороге она уснула, чем и воспользовался водитель. Он достал из ее сумки кошелек и похитил деньги. За совершенное преступление ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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