В Волгограде таксист обокрал уснувшую пассажирку

Происшествия 13.05.2019 10:01
1945 15
13.05.2019 10:01
Полицейские задержали в Волгограде водителя такси по подозрению в краже 10 тысяч рублей у 19-летней пассажирки. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по г. Волгограду, девушка обратилась с заявлением в отдел полиции Советского района. Сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего таксиста, который сознался в краже денег. Он пояснил, что рано утром 12 мая он подвозил девушку до клуба в Центральном районе. По дороге она уснула, чем и воспользовался водитель. Он достал из ее сумки кошелек и похитил деньги. За совершенное преступление ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Реклама
Популярное по теме
16.04.2019 16:31
12493 29
16.04.2019 21:34
15013 1
07.05.2019 17:29
11849 1
В Волгограде потушили пожар на предприятии по переработке пластика13.05.2019 00:01
Происшествия 13.05.2019 00:01
13816 0 Обсудить
"Построим заново": в Волгограде тушат цех молодого миллионера (ВИДЕО)12.05.2019 22:20
Происшествия 12.05.2019 22:20
14669 0 Обсудить
Изувеченного в автоаварии парня на вертолете доставили в Волгоград12.05.2019 21:54
Происшествия 12.05.2019 21:54
1380 0 Обсудить
В Волгограде дым от горящей хозпостройки поднялся на высоту Мамаева кургана12.05.2019 20:45
Происшествия 12.05.2019 20:45
5567 0 Обсудить
Три человека пострадали при столкновении маршруток в Волгограде12.05.2019 19:18
Происшествия 12.05.2019 19:18
10722 0 Обсудить
В Волгограде в дренажной трубе нашли мину времен Великой Отечественной12.05.2019 13:21
Происшествия 12.05.2019 13:21
881 0 Обсудить
В Волгограде иномарка протаранила дерево и ограждение пешеходного перехода12.05.2019 10:29
Происшествия 12.05.2019 10:29
1312 0 Обсудить
Школьница-велосипедистка попала под колеса автомобиля в Волгоградской области12.05.2019 10:04
Происшествия 12.05.2019 10:04
617 0 Обсудить
В Волгограде потушили пожар в любимом месте тусовки неформалов - “морятнике”12.05.2019 09:42
Происшествия 12.05.2019 09:42
1971 0 Обсудить
В Волгограде спасатели «под корень» срезали смертельно опасный балкон многоэтажки11.05.2019 21:25
Происшествия 11.05.2019 21:25
21574 0 Обсудить
Пострадавшего в ДТП ребенка в тяжелом состоянии доставили в Волгоград11.05.2019 19:22
Происшествия 11.05.2019 19:22
2225 0 Обсудить
В Волгоградской области опрокинулся автомобиль ГИБДД11.05.2019 18:40
Происшествия 11.05.2019 18:40
3770 0 Обсудить
Житель Волжского получил ожоги при приготовлении ужина11.05.2019 09:57
Происшествия 11.05.2019 09:57
1331 0 Обсудить
В День Победы в ДТП в Волжском пострадали пять человек10.05.2019 10:27
Происшествия 10.05.2019 10:27
1563 0 Обсудить
В Волгограде легковушка протаранила полицейскую машину (ВИДЕО)09.05.2019 12:48
Происшествия 09.05.2019 12:48
3728 0 Обсудить
Реклама