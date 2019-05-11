Авиапассажир попытался провезти мину из Волгограда в Лондон

Газетный киоск 11.05.2019 10:55
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11.05.2019 10:55
Пассажир-транзитник, летевший из Волгограда в Лондон, попытался провезти часть мины времен Великой Отечественной войны. Об этом передает ИА “Высота 102” со ссылкой на ТАСС. Инцидент произошел накануне в столичном аэропорту Домодедово. Транспортным полицейским сообщили о том, что в багаже одного из пассажиров рейса “Москва-Лондон” найден подозрительный предмет. Пассажира сняли с рейса. Правда, оказалось, что он вез только корпус от мины. Мужчина объяснил, что это сувенир. Но, учитывая, что перевозка таких предметов запрещена, ему пришлось оставить “эхо войны” в Москве.
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