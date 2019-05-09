В Волгограде легковушка протаранила полицейскую машину

Происшествия 09.05.2019 12:48
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09.05.2019 12:48
Авария с участием полицейской машины произошла сегодня днем в Ворошиловском районе. Об этом ИА "Высота 102" сообщили очевидцы. По предварительным данным, около 11 часов на улице Рабоче-Крестьянской у площади Советской столкнулись "KIA" и полицейский "Ford Focus". По имеющимся сведениям, корейская легковушка выехала с улицы Огарева и врезалась в бок машине ДПС. Информация об обстоятельствах ДТП уточняется, сведений о пострадавших на данный момент нет.
Фото: ВК-группа "Жесть Волгограда"
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