В Волгограде рецидивист украл 60 пачек сигарет "про запас"





Бесплатно запастись чужой табачной продукцией решил житель Тракторозаводского района Волгограда. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне ночью сработала сигнализация в одном из торговых павильонов. На место прибыли сотрудники ППС и службы охраны. Стражи порядка увидели, что кто-то “отжал” дверь торгового объекта и, забравшись внутрь, украл 60 пачек сигарет. Злоумышленник был задержан по горячим следам. Им оказался 24-летний безработный, уже судимый за кражу и грабеж. Он признался во всем и рассказал, что просто захотел сделать запас перед праздниками. Похищенные сигареты возвращены хозяину павильона, а в отношении любителя чужой собственности возбуждено уголовное дело по статье “Кража”. Ему может грозить до пяти лет колонии, то есть по месяцу в неволе за каждую пачку сигарет.