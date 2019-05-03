Здравоохранение

В Волгограде колледж наказали за больного туберкулезом учащегося

Здравоохранение 03.05.2019 09:39
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03.05.2019 09:39


Волгоградский энергетический колледж как юридическое лицо оштрафовано управлением Роспотребнадзора на 12 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора, в образовательное учреждение приняли детей, которые более года не обследовались на туберкулез. В результате были выявлен случай заболевания туберкулезом у учащегося. Также обнаружилось, что не был организован профилактический осмотр на наличие этого заболевания среди учащихся и сотрудников образовательного учреждения. 
Постановлением Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области юридическое лицо ГБПОУ «Волгоградский энергетический колледж» привлечено к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 12 000 рублей. Постановление вступило в законную силу. Комитету образования, науки и молодежной политики Волгоградской области выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области взято на контроль прохождение периодического  медицинского осмотра на туберкулез учащихся и работников образовательной организации.

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