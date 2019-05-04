Путепроводы через ЖД пути обследуют в четырех районах Волгоградской области

Общество 04.05.2019 09:51
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04.05.2019 09:51
Работы по оценке технического состояния путепроводов через железнодорожные пути на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения проведут в Волгоградской области до 30 июня текущего года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, электронный аукцион на право заключения госконтракта на сумму более 1 миллиона рублей объявил областной комитет транспорта и дорожного хозяйства. Работы должны быть выполнены в Новоаннинском, Новониколаевском, Октябрьском и Ольховском районах Волгоградской области.
Это автодороги «Иловля-Ольховка-Камышин», «Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск», «Новониколаевский – Урюпинск – Нехаевская – Краснополье – Манино», «Самойловка– Елань – Преображенская – Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская».
На всех путепроводах, расположенных на этих дорогах в границах Волгоградской области, проведут обмерные работы, геодезические и инструментальные измерения положения конструкций в пространстве, обследование конструкций искусственного сооружения и др. Все выявленные дефекты будут сфотографированы и описаны, с определением степени их развития. На основании полученных данных будет проведен анализ технического состояния искусственных сооружений с рекомендациями по проведению ремонтных работ.
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