Путепроводы через ЖД пути обследуют в четырех районах Волгоградской области





Работы по оценке технического состояния путепроводов через железнодорожные пути на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения проведут в Волгоградской области до 30 июня текущего года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, электронный аукцион на право заключения госконтракта на сумму более 1 миллиона рублей объявил областной комитет транспорта и дорожного хозяйства. Работы должны быть выполнены в Новоаннинском, Новониколаевском, Октябрьском и Ольховском районах Волгоградской области.

Это автодороги «Иловля-Ольховка-Камышин», «Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск», «Новониколаевский – Урюпинск – Нехаевская – Краснополье – Манино», «Самойловка– Елань – Преображенская – Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская».

На всех путепроводах, расположенных на этих дорогах в границах Волгоградской области, проведут обмерные работы, геодезические и инструментальные измерения положения конструкций в пространстве, обследование конструкций искусственного сооружения и др. Все выявленные дефекты будут сфотографированы и описаны, с определением степени их развития. На основании полученных данных будет проведен анализ технического состояния искусственных сооружений с рекомендациями по проведению ремонтных работ.



