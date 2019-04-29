Сбербанк и «Платформа ОФД» дали предпринимателям новые инструменты аналитики продаж и работы с чеками
Экономика 29.04.2019 17:23 Реклама
337 0
29.04.2019 17:23
Сбербанк и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» представили предпринимателям новые инструменты бизнес-аналитики и работы с кассовыми чеками.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, теперь в личном кабинете ОФД можно следить за выручкой, средним чеком, состоянием касс, самыми продаваемыми товарами. А также сравнивать текущие результаты продаж с предыдущими периодами, наблюдать динамику показателей по конкретной кассе и по разным магазинам, выбирать удобный период просмотра данных.
Клиенты с большим числом ККТ могут видеть расположение кассовых аппаратов на карте, следить за состоянием метрик на каждом устройстве.
Данные представлены в виде удобных, интуитивно понятных графиков, которые легко адаптировать под задачи каждого конкретного бизнеса.
Графики из бизнес-показателей можно выстроить в удобном для пользователя порядке, просто переместив нужный «виджет» на экране мышкой. Предприниматель всего один раз настраивает нужную структуру графиков и при последующих входах в личный кабинет информация на странице обновляется автоматически. При желании, расположение виджетов можно изменить в любой момент.
Новый функционал доступен всем компаниям и предпринимателям, зарегистрированным в ОФД через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ).
Вместе с инструментами аналитики в блоке «Бизнес» личного кабинета ОФД, модернизирован и раздел «Чеки». Разработчики добавили удобные опции поиска кассовых чеков, позволяющие находить и группировать нужные документы по различным параметрам. Например, можно отдельно просматривать кассовые чеки с типами оплат или искать их по фамилии кассира.
Андрей Ванин, вице-президент – руководитель дирекции экосистемы блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка:
«Предпринимателю важно видеть показатели развития бизнеса и управлять ими в удобном интерфейсе. Реализованное в личном кабинете ОФД решение обеспечивает простое и интуитивно понятное пользование аналитической информацией о продажах владельцам, управленцам, ответственным менеджерам торговых точек — всем, кто хочет своевременно получать независимую и точную информацию о продажах и финансовых поступлениях».
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
«Платформа ОФД» занимает первое место в рейтинге российских операторов фискальных данных от CNews Analytics, лауреат премии CNEWS AWARDS в номинации «ИТ-проект года для ритейла». Одним из первых получил статус ОФД. С 2018 года является доверенным оператором ЭДО (электронного документооборота).
Реклама
Популярное по теме
25.04.2019 10:57
14329 20
11.04.2019 13:50
10586 24
15.04.2019 13:54
8937 12
Институт «ВолгоградНИПИморнефть» отмечает 60-летие29.04.2019 14:47
ВТБ снижает ставку по ипотеке с господдержкой до 5%29.04.2019 12:01
Суд в Казани согласился с наказанием для филиала Danone в Волгоградской области29.04.2019 10:13
Миллиардом меньше: Волгоградская область сократила госдолг27.04.2019 16:53
Деятельность ПАО «Волгоградоблэлектро» получила высокую оценку в конкурсе социальной эффективности26.04.2019 16:59
Nemoloko получил самую престижную награду в мире маркетинга26.04.2019 16:18
Сбербанк и Волгоградский институт управления филиал РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве26.04.2019 13:15
Сбербанк запустил серию бизнес-форумов для малого бизнеса25.04.2019 17:21
Волгоградский "Красный Октябрь" проходит пятое банкротство без потерь (ВИДЕО)25.04.2019 16:40
Клиенты ВТБ и Саровбизнесбанка могут бесплатно снимать наличные в своих банкоматах25.04.2019 16:35
В Волгограде состоялась встреча с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк25.04.2019 16:14
Губернатор Волгоградской области: у «Красного Октября» будет новый собственник25.04.2019 10:57
ВТБ первым запустил сервис пополнения карт сторонних банков24.04.2019 17:41
Сбербанк стал лидером рынка ипотечного кредитования по версии RAEX23.04.2019 16:00
ВТБ финансирует строительство завода в Волгограде23.04.2019 13:17
Реклама