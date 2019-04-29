Экономика

Сбербанк и «Платформа ОФД» дали предпринимателям новые инструменты аналитики продаж и работы с чеками

Экономика 29.04.2019 17:23 Реклама
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29.04.2019 17:23


Сбербанк и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» представили предпринимателям новые инструменты бизнес-аналитики и работы с кассовыми чеками.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, теперь в личном кабинете ОФД можно следить за выручкой, средним чеком, состоянием касс, самыми продаваемыми товарами. А также сравнивать текущие результаты продаж с предыдущими периодами, наблюдать динамику показателей по конкретной кассе и по разным магазинам, выбирать удобный период просмотра данных.
Клиенты с большим числом ККТ могут видеть расположение кассовых аппаратов на карте, следить за состоянием метрик на каждом устройстве.
Данные представлены в виде удобных, интуитивно понятных графиков, которые легко адаптировать под задачи каждого конкретного бизнеса. 
Графики из бизнес-показателей можно выстроить в удобном для пользователя порядке, просто переместив нужный «виджет» на экране мышкой. Предприниматель всего один раз настраивает нужную структуру графиков и при последующих входах в личный кабинет информация на странице обновляется автоматически. При желании, расположение виджетов можно изменить в любой момент.
Новый функционал доступен всем компаниям и предпринимателям, зарегистрированным в ОФД через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ).
Вместе с инструментами аналитики в блоке «Бизнес» личного кабинета ОФД, модернизирован и раздел «Чеки». Разработчики добавили удобные опции поиска кассовых чеков, позволяющие находить и группировать нужные документы по различным параметрам. Например, можно отдельно просматривать кассовые чеки с типами оплат или искать их по фамилии кассира. 
Андрей Ванин, вице-президент – руководитель дирекции экосистемы  блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка:
«Предпринимателю важно видеть показатели развития бизнеса и управлять ими в удобном интерфейсе. Реализованное в личном кабинете ОФД решение обеспечивает простое и интуитивно понятное пользование аналитической информацией о продажах владельцам, управленцам, ответственным менеджерам торговых точек — всем, кто хочет своевременно получать независимую и точную информацию о продажах и финансовых поступлениях».

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

«Платформа ОФД» занимает первое место в рейтинге российских операторов фискальных данных от CNews Analytics, лауреат премии CNEWS AWARDS в номинации «ИТ-проект года для ритейла». Одним из первых получил статус ОФД. С 2018 года является доверенным оператором ЭДО (электронного документооборота). 

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