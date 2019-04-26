Происшествия

В Волгограде из-за ДТП с маршруткой и троллейбусом затруднено движение

Происшествия 26.04.2019 08:34
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26.04.2019 08:34


В Волгограде образовалась пробка на Первой продольной магистрали из-за ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, в районе остановки «Улица Порт-Саида» стоят троллейбус, маршрутки и шестерка. По предварительной версии, легковушка столкнулась с маршруткой, а та задела троллейбус. По какому маршруту двигалась «Газель», неизвестно, на ней нет опознавательных знаков. 

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