Аналитика

«Высота 102»ТВ: Москвичи раскупали браконьерскую икру из Волгограда как горячие пирожки

Аналитика 25.04.2019 20:26
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25.04.2019 20:26



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: учебная эвакуация больницы СМП, французский след в истории «Красного Октября», черная икра для москвичей как горячие пирожки и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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