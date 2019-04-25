Происшествия

В Волгограде на необитаемом острове вспыхнул пожар

Происшествия 25.04.2019 15:14
670 4
25.04.2019 15:14


Возгорание сухой растительности произошло на острове Денежном, находящемся напротив Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 14:00. На остров были переправлены расчеты пожарно-спасательной части №3. Они тушат огонь при помощи подручных средств, в том числе ранцевых распылителей. Угрозы людям, домам и объектам инфраструктуры нет - остров необитаем. 
По словам очевидцев, они наблюдали возгорание на острове и раньше. Так, столб дыма был замечен 23 апреля.
МЧС напоминает о необходимости соблюдать все меры предосторожности при обращении с огнем особенно с наступлением теплой, сухой погоды.
Фото: Александр Корш

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Винилон сайдинг. СТОП ЦЕНА 150руб/шт, дл=3,66м 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В центре Волгограда из-под земли забил “гейзер” (ВИДЕО)
30.03.2019 19:24
24873 0
В Волгограде двое мужчин и женщина напали на полицейских
08.04.2019 15:08
24564 10
В Волгограде "маршрутка-призрак" влетела под грузовик, пострадали три человека (ФОТО)
02.04.2019 11:44
16405 11
Происшествия
25.04.2019 10:37
Происшествия 25.04.2019 10:37
2706 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.04.2019 10:09
Происшествия 25.04.2019 10:09
3657 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.04.2019 08:41
Происшествия 25.04.2019 08:41
3953 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.04.2019 21:38
Происшествия 24.04.2019 21:38
4282 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.04.2019 20:38
Происшествия 24.04.2019 20:38
3360 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.04.2019 09:07
Происшествия 24.04.2019 09:07
2829 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.04.2019 21:07
Происшествия 23.04.2019 21:07
2554 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.04.2019 15:15
Происшествия 23.04.2019 15:15
7165 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.04.2019 14:43
Происшествия 23.04.2019 14:43
2423 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.04.2019 12:47
Происшествия 23.04.2019 12:47
1991 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.04.2019 11:43
Происшествия 23.04.2019 11:43
511 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.04.2019 10:20
Происшествия 23.04.2019 10:20
637 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.04.2019 10:05
Происшествия 23.04.2019 10:05
1075 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.04.2019 08:50
Происшествия 23.04.2019 08:50
1582 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.04.2019 16:56
Происшествия 22.04.2019 16:56
4788 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:06
Найди свой двор: опубликован список придомовых территорий в Волгограде, куда придет ремонт
16:58
В Волгограде похититель 11-летней девочки просил его оправдатьСмотреть фотографии
16:40
Волгоградский "Красный Октябрь" проходит пятое банкротство без потерь (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:31
В Волгограде сносят многоквартирный самострой: никто не пострадалСмотреть фотографии
16:05
Ранивший волгоградского полицейского грабитель сядет надолгоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:53
«Въезд закрыт»: жителям Волгоградской области запретят лесные пикники на майские праздникиСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде задержали юных "потрошителей" автомобилейСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде на необитаемом острове вспыхнул пожарСмотреть фотографии
14:44
Волгоградский предприниматель отказался от денежных претензий к «Единой России»Смотреть фотографии
13:58
В Волгограде и Москве задержали группу торговцев черной икройСмотреть фотографии
13:41
«Мы нашли таланты»: в Волгограде юные музыканты вывели на сцену оркестрыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:03
В Волгограде экс-сотрудники МВД и ФСИН "развели" арестанта СИЗО на 300 тысяч рублей и остались на свободеСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде приставы списали у пенсионера 150 тысяч рублей за несуществующий долгСмотреть фотографии
11:36
В Волгограде не дали уйти домой подозреваемому в убийстве и сожжении трупаСмотреть фотографии
10:57
Губернатор Волгоградской области: у «Красного Октября» будет новый собственникСмотреть фотографии
10:37
На территории волгоградской больницы потушили пожар на крыше пристройкиСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде около Мамаева Кургана военная техника из Владикавказа снесла световую опоруСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде эвакуируют "больничный комплекс" (ФОТО)Смотреть фотографии
08:41
Три человека погибли в огне в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:23
В сквере у волгоградского завода «Красный Октябрь» разобьют французский парк Смотреть фотографии
21:38
Молодой парень чудом выжил в ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:38
В Волгограде мотоциклист на большой скорости врезался в фуру и погибСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: Волго-Ахтубинская пойма может снова оказаться во власти засухи Смотреть фотографииCмотреть видео
19:17
Волгоградский “Ротор” сыграл вничью с “Краснодаром-2”Смотреть фотографии
17:56
В Волгоградской области освободят от ила приток КубыСмотреть фотографии
17:32
В частном секторе Дзержинского района Волгограда впервые появился светофорСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде в Год театра назвали победителей «Золотой указки»Смотреть фотографии
15:25
"Так рано не умирают": в Волгограде ушел из жизни олимпийский чемпион Смотреть фотографии
14:58
МегаФон – лидер по числу базовых станций в РоссииСмотреть фотографии
14:57
Волгоградец отсудил у гимназии 60 тысяч рублей за травму дочери
Реклама
Реклама
 