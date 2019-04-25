В Волгограде на необитаемом острове вспыхнул пожар

Происшествия 25.04.2019 15:14
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25.04.2019 15:14
Возгорание сухой растительности произошло на острове Денежном, находящемся напротив Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 14:00. На остров были переправлены расчеты пожарно-спасательной части №3. Они тушат огонь при помощи подручных средств, в том числе ранцевых распылителей. Угрозы людям, домам и объектам инфраструктуры нет - остров необитаем.
По словам очевидцев, они наблюдали возгорание на острове и раньше. Так, столб дыма был замечен 23 апреля.
МЧС напоминает о необходимости соблюдать все меры предосторожности при обращении с огнем особенно с наступлением теплой, сухой погоды.
Фото: Александр Корш
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