В Волгограде на необитаемом острове вспыхнул пожар





Возгорание сухой растительности произошло на острове Денежном, находящемся напротив Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 14:00. На остров были переправлены расчеты пожарно-спасательной части №3. Они тушат огонь при помощи подручных средств, в том числе ранцевых распылителей. Угрозы людям, домам и объектам инфраструктуры нет - остров необитаем.

По словам очевидцев, они наблюдали возгорание на острове и раньше. Так, столб дыма был замечен 23 апреля.

МЧС напоминает о необходимости соблюдать все меры предосторожности при обращении с огнем особенно с наступлением теплой, сухой погоды.

Фото: Александр Корш