Губернатор Волгоградской области: у «Красного Октября» будет новый собственник

Экономика 25.04.2019 10:57
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25.04.2019 10:57
Совещание по вопросу ситуации на «Красном Октябре» и дальнейшей судьбе предприятия проходит в эти минуты на заводе. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в нем принял участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который начал свой визит с осмотра бытовых и душевых помещений в цехах предприятия. Напомним, несколько месяцев назад Андрей Бочаров поручил привести в порядок бытовки, которые находились в ужасающем состоянии и не видели ремонта несколько десятков лет. Увиденное удовлетворило главу региона – сегодня душевые, в которых еще недавно была плесень и ржавчина, выглядят совсем по-другому.
На совещании Андрей Бочаров напомнил, что главный итог последних месяцев работы новой администрации предприятия – это стабилизация производственно-хозяйственной деятельности предприятия и сохранение коллектива. «На момент введения конкурсного производства состояние «Красного Октября» было крайне тяжёлым.
"Сегодня удалось вытащить завод из этой ситуации, несмотря на сильное противодействие, которое до сих пор оказывается», - сказал губернатор. По его словам, противодействие оказывают структуры , в прошлом контролирующие финансово-хозяйственную деятельность завода. Глава региона напомнил, что завод находится в процедуре банкротства, поэтому его деятельность осуществляется в рамках действующего законодательства. «У нас есть серьезное понимание, что те задачи, которые мы ставили и ставим по сохранению производства и коллектива, мы выполним», - сказал он. Зарплата выплачивается, условия труда улучшаются, есть планы по модернизации оборудования.
Прокомментировал губернатор и ситуацию с сухой газоочисткой, которую пока так и не смонтировали на заводе. По словам Андрей Бочарова, в течение мая будет проведён аудит оборудования сухой газоочистки, которое находится на предприятии. Оборудование упаковано и запломбировано, что в этих ящиках, предстоит выяснить в ходе аудита. Но есть опасения, что могут возникнуть проблемы. Так, при изучении проектно-сметной документации оборудования выяснилось, что оно не соответствует современным требованиям. Тем не менее, работа по повышению экологической безопасности предприятия идёт поэтапно и будет продолжена, заверил глава региона. Так, в настоящее время на 95% восстановлена система воздуховодов, заменены фильтры.
Все задуманное не удаётся сделать сейчас и сию минуту, потому что завод в стадии банкротства. «Имущество, оборудование, земля - все в конкурсной массе. Вы это должны понимать», - пояснил Андрей Бочаров. Он добавил - когда процедура банкротства закончится, предприятие обретёт нового эффективного собственника. Тогда работы по реализации главной задачи – организовать на «Красном Октябре» современное производство - будут выполнены, резюмировал губернатор. Добавим, что металлургическое предприятие проходит уже пятую процедуру банкротства, начиная с 1997 года.
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