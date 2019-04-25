Экономика

Губернатор Волгоградской области: у «Красного Октября» будет новый собственник

Экономика 25.04.2019 10:57
11806 21
25.04.2019 10:57


Совещание по вопросу ситуации на «Красном Октябре» и дальнейшей судьбе предприятия проходит в эти минуты на заводе. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в нем принял участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который начал свой визит с осмотра бытовых и душевых помещений в цехах предприятия. Напомним, несколько месяцев назад Андрей Бочаров поручил привести в порядок бытовки, которые находились в ужасающем состоянии и не видели ремонта несколько десятков лет. Увиденное удовлетворило главу региона – сегодня душевые, в которых еще недавно была плесень и ржавчина, выглядят совсем по-другому. 
На совещании Андрей Бочаров напомнил, что главный итог последних месяцев работы новой администрации предприятия – это стабилизация  производственно-хозяйственной  деятельности предприятия  и сохранение коллектива. «На момент введения конкурсного производства состояние «Красного Октября»  было крайне тяжёлым. 


"Сегодня удалось вытащить завод из этой ситуации, несмотря на сильное противодействие, которое до сих пор оказывается», - сказал губернатор. По его словам, противодействие оказывают структуры , в прошлом контролирующие финансово-хозяйственную деятельность завода. Глава региона напомнил, что завод находится в процедуре банкротства, поэтому его деятельность осуществляется в рамках действующего законодательства. «У нас есть серьезное понимание, что те задачи, которые мы ставили и ставим по сохранению производства и коллектива, мы выполним», - сказал он. Зарплата выплачивается, условия труда улучшаются, есть планы по модернизации оборудования.
Прокомментировал губернатор и ситуацию с сухой газоочисткой, которую пока так и не смонтировали на заводе. По словам Андрей Бочарова, в течение мая будет проведён аудит оборудования сухой газоочистки, которое находится на предприятии. Оборудование упаковано и запломбировано, что в этих ящиках, предстоит выяснить в ходе аудита. Но есть опасения, что могут возникнуть проблемы. Так, при изучении проектно-сметной документации оборудования выяснилось, что оно не соответствует современным требованиям. Тем не менее, работа по повышению экологической безопасности предприятия идёт поэтапно и будет продолжена, заверил глава региона. Так, в  настоящее время на 95% восстановлена система воздуховодов, заменены фильтры. 


Все задуманное не удаётся сделать сейчас и сию минуту, потому что завод в стадии банкротства. «Имущество, оборудование, земля - все в конкурсной массе. Вы это должны понимать», - пояснил Андрей Бочаров. Он добавил -  когда процедура банкротства закончится, предприятие обретёт нового эффективного собственника. Тогда работы по реализации главной задачи – организовать на «Красном  Октябре» современное производство - будут выполнены, резюмировал губернатор. Добавим, что металлургическое предприятие проходит уже пятую процедуру банкротства, начиная с 1997 года. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Винилон сайдинг. СТОП ЦЕНА 150руб/шт, дл=3,66м 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Губернатор Волгоградской области: у «Красного Октября» будет новый собственник
25.04.2019 10:57
11807 21
В Волгоградской области при установке камер видеонаблюдения «налево» потратили 8 млн рублей
11.04.2019 13:50
10517 24
Юрий Сударев: Торговая сеть «Радеж» продолжает стабильно работать
29.03.2019 10:36
17684 10
Экономика
24.04.2019 17:41
Экономика 24.04.2019 17:41
853 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.04.2019 16:00
Экономика 23.04.2019 16:00
1127 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.04.2019 13:17
Экономика 23.04.2019 13:17
351 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.04.2019 12:11
Экономика 23.04.2019 12:11
351 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.04.2019 08:59
Экономика 23.04.2019 08:59
2411 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.04.2019 16:42
Экономика 22.04.2019 16:42
1189 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.04.2019 12:56
Экономика 22.04.2019 12:56
604 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.04.2019 13:38
Экономика 20.04.2019 13:38
3970 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.04.2019 17:07
Экономика 19.04.2019 17:07
1280 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.04.2019 13:32
Экономика 19.04.2019 13:32
537 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.04.2019 11:34
Экономика 19.04.2019 11:34
905 5 Обсудить

0
Далее
Экономика
19.04.2019 09:45
Экономика 19.04.2019 09:45
1862 6 Обсудить

0
Далее
Экономика
17.04.2019 14:24
Экономика 17.04.2019 14:24
1918 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
17.04.2019 13:48
Экономика 17.04.2019 13:48
498 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.04.2019 18:48
Экономика 16.04.2019 18:48
1390 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:41
«Мы нашли таланты»: в Волгограде юные музыканты вывели на сцену оркестрыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:03
В Волгограде экс-сотрудники МВД и ФСИН "развели" арестанта СИЗО на 300 тысяч рублей и остались на свободеСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде приставы списали у пенсионера 150 тысяч рублей за несуществующий долгСмотреть фотографии
11:36
В Волгограде не дали уйти домой подозреваемому в убийстве и сожжении трупаСмотреть фотографии
10:57
Губернатор Волгоградской области: у «Красного Октября» будет новый собственникСмотреть фотографии
10:37
На территории волгоградской больницы потушили пожар на крыше пристройкиСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде около Мамаева Кургана военная техника из Владикавказа снесла световую опоруСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде эвакуируют “больничный комплекс” (ФОТО)Смотреть фотографии
08:41
Три человека погибли в огне в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:23
В сквере у волгоградского завода «Красный октябрь» разобьют французский парк Смотреть фотографии
21:38
Молодой парень чудом выжил в ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:38
В Волгограде мотоциклист на большой скорости врезался в фуру и погибСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: Волго-Ахтубинская пойма может снова оказаться во власти засухи Смотреть фотографииCмотреть видео
19:17
Волгоградский “Ротор” сыграл вничью с “Краснодаром-2”Смотреть фотографии
17:56
В Волгоградской области освободят от ила приток КубыСмотреть фотографии
17:32
В частном секторе Дзержинского района Волгограда впервые появился светофорСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде в Год театра назвали победителей «Золотой указки»Смотреть фотографии
15:25
"Так рано не умирают": в Волгограде ушел из жизни олимпийский чемпион Смотреть фотографии
14:58
МегаФон – лидер по числу базовых станций в РоссииСмотреть фотографии
14:57
Волгоградец отсудил у гимназии 60 тысяч рублей за травму дочери
14:38
Под Волгоградом в поле нашли останки двух солдатСмотреть фотографии
13:30
«Пойма не напьется»: в Волгоградской области прогнозируют скудное половодьеСмотреть фотографии
12:56
Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»Смотреть фотографии
11:23
Коммунисты Волжского "отбили" площадь для ПервомаяСмотреть фотографии
11:09
В Волгограде бизнесмен передал полицейскому взятку за сынаСмотреть фотографии
10:36
На плотине Волжской ГЭС начались невидимые для автомобилистов работыСмотреть фотографии
10:00
«Режут на куски»: в Волгограде сотрудники МЧС соревнуются в ликвидации последствий ДТПСмотреть фотографии
09:07
В Волгоград от камышового пожара сгорели четыре гаража с машиной
20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгограде желтые велосипеды странно подействовали на некоторых горожан Смотреть фотографииCмотреть видео
19:56
В Волгоград из Урюпинска в тяжелом состоянии эвакуировали школьникаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 