В Волгоградской области школьник попал под машину около остановки





Школьник попал в больницу после ДТП, случившегося в Урюпинске на автобусной остановке. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, это произошло накануне вечером напротив дома №18 по улице Мичурина. По предварительным данным, когда 11-летний мальчик выбежал на дорогу из-за автобуса, его сбила “Лада Веста”.

Как стало известно информагентству, врачи диагностировали у ребенка сотрясение мозга и перелом основания черепа.