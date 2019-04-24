Спорт

Юным баскетболистам из Волгограда всем миром собирают деньги для поездки на первенство России

Спорт 24.04.2019 18:59
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24.04.2019 18:59


Команда юных баскетболистов, большинство из которых воспитанники  МБУ “СШОР №12”, готовится к участию в первенстве России. О том, как спортсменам удалось дойти  до главных соревнований страны, корреспондент ИА “Высота 102” расспросил тренера ребят Сергея Рыбалкина. Он рассказал, что команда мальчишек 2005 года рождения, успешно выступив в Волгограде, прошла  на межрегиональный этап. Там волгоградским спортсменам противостояли серьезные соперники: команды из Ростова-на-Дону, Краснодара, Республики Крым и других регионов Юга России. В начале этого года ребята заняли второе место на первом полуфинальном этапе в Ессентуках, уступив лишь столичной команде “Руна-Баскет”. Второй полуфинальный раунд проходил в Ростовской области. В него попали и наши баскетболисты вместе со спортсменами из Москвы,  Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова-на-Дону. Здесь волгоградцы, успешно выступив, получили путевку в финал первенства России. Главные соревнования России пройдут в Москве уже в следующем месяце - с 7 по 15 мая. 
“Для юных спортсменов первенство страны - это “ярмарка талантов”, где идет отбор кандидатов в юниорскую сборную России. Очень хочется надеяться, что кто-нибудь из наших ребят попадет в сборную и будет успешно представлять волгоградскую школу баскетбола, продолжать ее славные традиции”, - рассказал Сергей Рыбалкин.
Можно было бы порадоваться за ребят. Однако, как стало известно информагентству из других достоверных источников, их поездка на финальный этап соревнований - под угрозой. Причина проста - нет денег. На каждого спортсмена требуется около 15-18 тысяч рублей. И если для родителей некоторых ребят заплатить эти деньги несложно, то для других эта сумма неподъемна. Так, в команде есть двое братьев-близнецов: для их семьи сумма, соответственно, удваивается. Еще перед поездкой на полуфинал родители юных спортсменов написали открытое письмо с просьбой о помощи, которое разместили в соцсетях. Тогда многие откликнулись на него и удалось собрать нужную сумму. 
Сейчас руководство школы снова ищет спонсоров, готовых помочь юным волгоградцам попасть на соревнования в столицу, где они смогут поддержать престиж волгоградской спортивной школы. Отметим, что дойти до финала команде помогли областная федерация баскетбола, руководитель волгоградского отделения межрегиональной любительской баскетбольной лиги (МЛБЛ) Андрей Романенко, а также представители других общественных и коммерческих организаций.   Информагентство будет внимательно следить за развитием ситуации и судьбой команды.
В то же время много вопросов вызывает сама сложившаяся ситуация. Всего месяц назад, на заседании совета по развитию физической культуры и спорта, президент России Владимир Путин в очередной раз заявил о необходимости поддержки спорта, в частности, молодежного. На том же совещании были затронуты и вопросы поддержки, в том числе и финансовой, спортсменов и тренеров. Лидер государства неоднократно подчеркивал - детский, молодёжный спорт является основой для подготовки будущих профессиональных спортсменов и олимпийских чемпионов. Так где же поддержка юных спортсменов?  


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