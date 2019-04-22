Волгоградские коммунисты поздравили Ильича с днем рождения

Политика 22.04.2019 14:33
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22.04.2019 14:33
Сегодня в Волгограде немногочисленные коммунисты поздравили своего идейного вдохновителя с 149-м днем рождения. Как сообщает ИА «Высота 102», у памятника Владимиру Ленину на одноименной площади среди красных флагов красовалась растяжка с надписью «С днем рождения, Ильич!».
Церемония возложения цветов к монументу была скромной, обошлось без речей и песен, как в былые годы. На площадь Ленина приехали руководители Сталинградского обкома КПРФ, депутаты от партии в областной и городской думах, а также несгибаемые ветераны-коммунисты.
Акция практически не вызвала интереса у проходивших мимо людей. Молодежь совсем не реагировала на происходящее, и лишь пара горожан постарше сделала фотографии на телефон.
Справка: Владимир Ильич Ленин (Ульянов) (1870-1924) - революционер, публицист, основоположник марксизма-ленинизма, советский политический и государственный деятель мирового масштаба, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), один из организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года в России, создатель первого в мировой истории социалистического государства - СССР и Третьего (Коммунистического) интернационала.
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