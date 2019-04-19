Спорт

Хоккеисты клуба «Маресьев» из Камышина блеснули на Кубке мира в Сочи

Спорт 19.04.2019 17:25
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19.04.2019 17:25


Серебряным призером Кубка мира по хоккею среди ветеранов и любителей EUROHA CUP 2019 в категории 35+C стала команда ХК «Маресьев» из Камышина. Турнир проходит в Сочи. Как сообщает ИА «Высота 102», хоккеисты из Волгоградской области выиграли решающий матч со счетом 5:4. Соперниками камышан стали спортсмены-любители из саратовского ХК «Аэроплан».

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