Экономика

Жителям Волгоградской области перед отпуском напомнили о налогах

Экономика 20.04.2019 09:45
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20.04.2019 09:45


Налоговые органы просят жителей Волгоградской области своевременно погасить долги, в том числе и по налогам, чтобы не попасть в список невыездных. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, особенно это актуально для граждан, которые планируют отдохнуть за пределами РФ. В фискальном ведомстве рекомендуют во избежание неприятностей, связанных с наличием непогашенной задолженности по налогам, получить актуальную информацию, используя онлайн сервисы ФНС России и Федеральной службы судебных приставов.
Наличие долга может создать для туриста неудобную ситуацию при пересечении границы. Это может привести к отмене вылета, ограничении выезда за территорию страны, блокировку счета и прочие неприятности. Информацию о налоговой задолженности можно проверить, используя "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru). Оплатить задолженность можно с помощью сервиса "Заплати налоги" на сайте ФНС России или же использовать классические способы оплаты через банк, кассы местных администраций, отделения почты.
Если информация о задолженности уже передана в суд для принудительного взыскания, то данные о действующих исполнительных производствах и наложенных ограничениях можно узнать на официальном сайте (https://fssprus.ru) в онлайн-сервисе "Банк данных исполнительных производств".

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