День Победы Волжская ГЭС "отметит" максимальным сбросом воды





Максимальный сброс воды через Волжскую ГЭС запланирован в преддверии 9 мая. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, самый большой объем 25 тысяч куб.м/с будет сбрасываться с 3 по 7 мая. В канун Дня Победы уровень сброса составит около 23 тысяч кубов в секунду, а 9 мая около 21 тысячи кубов.

По данным ведомства, уровень воды не достигнет неблагоприятных или опасных отметок. Однако в период максимального сброса возможны подтопления грунтовых дорог и низменностей в Волго-Ахтубинской пойме. А это может создать трудности в передвижении для туристов охотников и рыболовов.