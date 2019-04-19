Экология

День Победы Волжская ГЭС "отметит" максимальным сбросом воды

Экология 19.04.2019 09:32
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19.04.2019 09:32


Максимальный сброс воды через Волжскую ГЭС запланирован в преддверии 9 мая. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, самый большой объем 25 тысяч куб.м/с будет сбрасываться с 3 по 7 мая. В канун Дня Победы уровень сброса составит около 23 тысяч кубов в секунду, а 9 мая около 21 тысячи кубов.
По данным ведомства, уровень воды не достигнет неблагоприятных или опасных отметок. Однако в период максимального сброса возможны подтопления грунтовых дорог и низменностей в Волго-Ахтубинской пойме. А это может создать трудности в передвижении для туристов охотников и рыболовов.
График сброса:
21.04.2019 – 7000 - 7500 куб.м/с,
22.04.2019 - 8000 - 8500 куб.м/с,
23.04.2019 - 9000 - 9500 куб.м/с,
24.04.2019 - 10000 - 10500 куб.м/с,
25.04.2019 - 11000 - 11500 куб.м/с,
26.04.2019 - 12000 - 12500 куб.м/с,
27.04.2019 - 13000 - 13500 куб.м/с,
28.04.2019 - 15000 - 15500 куб.м/с,
29.04.2019 - 17000 - 17500 куб.м/с,
30.04.2019 - 19000 - 19500 куб.м/с,
01.05.2019 - 21000 - 21500 куб.м/с,
10.05.2019 - 19000±500 куб.м/с.

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