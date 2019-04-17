Жителей Волгоградской области обезопасили от покупки нелегальной черной икры

Экология 17.04.2019 09:06
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17.04.2019 09:06
Три иска природоохранной прокуратуры о признании запрещенной информации о продаже черной икры в Интернете удовлетворены судами в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской межрегиональной природоохранной прокуратуре, в рамках проверки исполнения законодательства о рыболовстве были выявлены сайты в Интернете, где жителем Волгограда осуществлялась продажа черной икры белуги, изготовленной кустарным способом.
Были поданы судебные иски, так как размещение такой информации в сети Интернет противоречит российскому законодательству. Устранение нарушений закона и исполнение решений судов находится на контроле природоохранной прокуратуры.
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