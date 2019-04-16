





В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: работники без зарплаты, дольщики без квартир - в Волгограде бизнесмен предстал перед судом. Красивая дата: ГУ МВД по Волгоградской области празднует 100-летие.

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