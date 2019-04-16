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«Высота 102» ТВ: За обманутых дольщиков и нищих заводчан волгоградский бизнесмен ответит в суде

Аналитика 16.04.2019 20:03
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16.04.2019 20:03



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: работники без зарплаты, дольщики без квартир - в Волгограде бизнесмен предстал перед судом. Красивая дата: ГУ МВД по Волгоградской области празднует 100-летие.
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Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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