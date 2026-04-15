Волгоградская область избежала атак БПЛА ночью 15 апреля

Силы ПВО не дали приблизиться вражеским беспилотникам к Волгоградской области. Ночью 15 апреля в регионе не были зафиксированы атаки БПЛА. ПВО при этом работала в других регионах, в том числе в соседних. Так, по данным Минобороны, с 20-00 ч. 14 апреля до 7-00 ч. 15 апреля были перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.