Общество

«Мы не «людоеды»: волгоградский чиновник рассказал о причинах подачи иска за клевету на сельскую учительницу

Общество 16.04.2019 13:22
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16.04.2019 13:22


Руководитель управления Росприроднадзора по Волгоградской области Сергей Васильев рассказал, что стало поводом для подачи иска в суд за клевету на Анастасию Сергееву, эколога из рабочего поселка Светлый Яр. ИА «Высота 102», которое опубликовало точку зрения Анастасии Сергеевой в материале "Нам затыкают рот": в Волгоградской области чиновник подал в суд за клевету на учительницу после жалобы", предоставляет такую же возможность и другой стороне. По словам Сергея Васильева, экологическая ситуация в Светлоярском районе Волгоградской области непростая, однако это не означает, что региональные и федеральные органы власти бездействуют и не предпринимают никаких мер для ее улучшения. 
«Эта ситуация не вчера возникла, и не позавчера, это все складывалось на протяжении десятилетий, - говорит Сергей Васильевич. – Безусловно, влияние на экологию оказывают такие крупные предприятия южной зоны, как «Каустик», «Волгограднефтепереработка», «Омсктехуглерод» и ряд более мелких организаций. Власти во взаимодействии с другими контролирующими органами заинтересованы как никто другой в оздоровлении этой ситуации, в последнее время принят ряд программ в сфере экологии. При этом мы всегда в диалоге и с жителями, и с местными властями, и с депутатами. В то же время управление Росприроднадзора проводит работу и по своей линии. За 2017-2018 годы и начало этого года наше управление провели ряд проверок по обращениям жителей, совместные мероприятия с природоохранной прокуратурой, в результаты выявлены предприятия-нарушители. Нами было возбуждено 23 административных дела по привлечению таких компаний, как «Экокапитал», «Экотехсервис», «Сарептамедпром», ООО «Основной ресурс» и других к ответственности за нарушение экологического законодательства. В частности, в отношении «Экотехсервис», как известно, это перевозчик Кировской свалки - более 10 административных дел. Приостановки деятельности «Экокапитала» мы добивались в суде».
 
По словам Сергея Васильева, с Анастасией Сергеевой он никогда не был знаком. «На протяжении нескольких лет она обращалась в федеральные органы, непосредственно к моим руководителям, в администрацию президента, прокуратуру. При этом мы проводили встречи и с местными жителями, работаем и в экологическом совете, но она ни разу не посещала наши мероприятия. На работу нашего ведомства из Светлоярского района отправлялись десятки жалоб. В 2017 году было 4 обращения-жалобы, в 2018 – 16, в этом году – 2, при этом 6 были написаны лично Анастасией Сергеевой, остальные – коллективно, где была и ее подпись. Подборка ее фраз и высказываний – это не жалобы, это утверждения в некомпетентности, в бездействии руководителя. Такие выражения сопровождались недопустимыми, на наш взгляд, фразами – такими как «злоупотребление», «коррупция», «лоббирование интересов бизнеса. Хотя есть целый ряд судебных решений, по которым ей как истцу было отказано в признании незаконными действий управления по проведению государственных экологических экспертиз и выдачи лицензии в сфере обращения с отходами", - сообщил Сергей Васильев.
«Не имею никакого негатива к этому человеку, о том, что она учительница – мы не были в курсе, ее обращения были подписаны общественным инспектором, членом рабочих групп. Когда было первое заседание, мы предложили подписать мировое соглашение, но ее адвокат отказался, - продолжит Сергей Васильев. – Тем не менее мы готовы пойти навстречу, разобраться в этом вопросе по существу. Нам поступают тысячи жалоб, но оскорбительно-клеветнические фразы при этом не звучат».
 
По словам Сергея Васильева, «последней каплей» стало обращение Анастасии Сергеевой к непосредственному руководителю федеральной службы по надзору в сфере природопользования. «Оно было более «агрессивным», чем эпизоды из других жалоб. Обращение с оскорблением – это совсем другое дело. Оно было адресовано моему руководителю, у которого может сложиться мнение о некомпетентности нашего управления и руководства управления. Мы вынуждены были защищать свою репутацию, поэтому обратились в суд», - поясняет он.
 
Как поделился Сергей Васильев, суть мирового соглашения, которое было предложено заключить Анастасии Сергеевой, заключалось в признании недостоверности озвученных ею высказываний. «То есть у Анастасии Сергеевой есть возможность направить письмо моему руководителю, где изложить соответствующие доводы. В том числе сообщить об этом СМИ, которым Анастасия давала интервью. Ни материальных, ни моральных претензий к ней не выдвигаются. Ни в каких таких «людоедских» целях нас обвинить нельзя», - утверждает Сергей Васильевич. 
Как рассказал руководитель управления Росприроднадзора Сергей Васильев, в последней жалобе главе федерального ведомства Анастасия Сергеева подняла целый спектр экологических проблем района – это и пруд-накопитель, куда переехала Кировская свалка, и предприятия, работающие здесь, и работа регоператора в сфере обращения с ТКО. «Хочу сказать по ситуации с прудом-накопителем – в этом процессе участвует большое количество ведомств и наше в этом плане занимает далеко не доминирующее положение. Но этот вопрос продолжает оставаться для нас одним из главных. Работа по контролю за процессом ликвидации пруда-накопителя продолжается. В ближайшее время мы с природоохранной прокуратурой будем проводить проверку по изучению компонентов накопителя. Осуществлен I этап проекта ликвидации пруда, на II этапе, который планируется, будет осуществлена рекультивация с последующим озеленением и на рекультивацию планируется свезти иловые отложения с озера Цаца. То есть ситуацию мы постоянно контролируем, в том числе во взаимодействии с другими уполномоченными на это органами. Мы все заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее были решены экологические проблемы в Светлоярском районе, но мы не готовы терпеть оскорбления и уличения в нашей профессиональной несостоятельности. Мы открыты для диалога», - заключил руководитель управления Росприроднадзора. 
 
 

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