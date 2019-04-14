Общество

«Нам затыкают рот»: в Волгоградской области чиновник подал в суд за клевету на учительницу после жалобы

Общество 14.04.2019 15:44
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14.04.2019 15:44



Руководитель управления Росприроднадзора по Волгоградской области Сергей Васильев требует привлечь к уголовной ответственности учителя Райгородской средней школы, ученого-эколога Анастасию Сергееву, которая вместе с другими жителями Светлоярского района выступала против переезда Кировской свалки на пруд-накопитель синтетически кислот. Как рассказала Анастасия Сергеева, она возмущена и одновременно удивлена такой реакцией чиновника на жалобу, которую эколог отправляла его непосредственному начальству -  руководителю федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлане Радионовой. Как выяснилось, жалобу глава Росприроднадзора спустила вниз, а Сергей Васильев, ознакомившись с ее текстом, подал в суд на Анастасию Сергееву в порядке частного обвинения, требуя привлечь ее к ответственности по ч.1.ст.128 УК РФ – за клевету. К рассмотрению дела уже приступил мировой судья Светлоярского района.
«Я была ошарашена, когда получила повестку. Долго не могла понять, кто такой Сергей Васильев – я его ни разу не видела. Потом возник другой вопрос – как же так, значит, уже и жаловаться нельзя? А как же закон об обращениях граждан? Теперь, получается, если ты жалуешься на чиновника, будь готов к тому, что ты станешь обвиняемым по уголовной статье», - комментирует Анастасия Сергеева. 


Что же стало поводом для обращения к главе Росприроднадзора Анастасии Сергеевой? Конечно, тема все та же – неблагоприятная экологическая обстановка в Светлоярском районе, которую, как считают местные жители, усугубил переезд Кировской свалки на пруд-накопитель жирных кислот. Местные жители проиграли все суды и местным властям, и контролирующим органам в сфере природного надзора, однако продолжают следить за тем, что происходит на засыпанном пруду и вокруг него. В частности, есть подозрения, что при засыпке пруда вместо заявленной глины высокого качества использовали пустые породы.  «Мы хотим, чтобы провели исследование, что сейчас находится в пруду, какие слои там залегают, из каких веществ они состоят и самое главное, насколько это опасно или безопасно для жителей», - рассказывает Анастасия.   
К слову, то, что с прудом происходит что-то не так, свидетельствует странный иск, который подала фирма "Экотехсервис" на фирму с абсолютно одинаковым названием (отличается лишь номер ИНН - прим. ред. ИА "Высота 102") с требованием вернуть полигон отходов, предоставленный компании-клону на праве аренды, в первоначальном виде. 
По словам Анастасии Сергеевой, никаких оскорблений и унижений чиновника Сергея Васильева ее письмо главе Росприродадзора РФ не содержало. "Да, там были мои оценочные суждения о деятельности управления Росприроднадзора, но теперь получается, что я не должна была сметь этого делать", - констатирует Анастасия. 
Справка. Анастасия Сергеева после окончания Царицынского православного университета получила степень бакалавра экологии и природопользования. В 2006 году закончила магистратуру Волгоградского государственного социально-педагогического университета, присуждена степень магистра естественно научного образования. В 2012 году окончила  заочную аспирантуру кафедры географии и геоэкологии ФГБОУ ВПО  «Волгоградский  государственный социально-педагогический университет», специальность "Геоэкология". )". Тема кандидатской диссертации -  «Оценка геоэкологического состояния южной части  Волгоградской агломерации".
Неоднократно выступала на научных и методических конференциях в Волгограде, Воронеже, Москве, Казани. Опубликовала более 20 научных статей и учебно-методических работ, в том числе 4 работы в журналах рецензируемых ВАК РФ.
Является членом Волгоградского отделения русского географического общества, а так же членом общественного экологического совета при администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области, с момента его образования. В  2017 году вошла в состав временной рабочей группы областного экологического совета при Волгоградской областной думе, по изучению экологической обстановки в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области.
29 ноября 2018 года получила статус общественного инспектора комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Анастасия Сергеева сейчас работает учительницей Райгородской средней школы. 
ИА «Высота 102» намерено взять комментарий по этой ситуации у руководителя Росприроднадзора по Волгоградской области Сергея Васильева и будет следить за развитием событий. 

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