



Вячеслав Володин, член партии «ЕР» оказался самым состоятельным среди депутатов Госдумы от Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Председатель Госдумы, член партии «ЕР» оказался самым состоятельным среди депутатов Госдумы от Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сведения , опубликованные на сайте Госдумы, доход спикера в прошлом году составил около 71,8 миллиона рублей. Имущество председателя Госдумы состоит из земельного участка площадью более 8 тыс. кв.м., жилого дома, гостевого дома, гостевого дома с тремя машино-местами, квартиры, машино-места, двух хозяйственных построек, двух нежилых помещений, теплицы, хозяйственной постройки и очистных сооружений. У троих детей спикера зарегистрировано право безвозмездного пользования квартирой. Также Вячеслав Володин арендует земельный участок площадью более 11 тысяч кв.м. Вячеслав Володин, напомним, избрался в Госдуму в 2016 году в составе федерального списка партии "ЕР". В числе регионов, интересы которых он представляет в парламенте, значится и Волгоградская область.

Единоросс Евгений Москвичев, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству, задекларировал доход почти в 5 миллионов рублей. У него в собственности – земельный участок 1500 кв.м., дом площадью почти 400 кв.м., у его супруги доход составил 358 тысяч рублей, у нее есть два земельных участка и дом площадью также около 400 квадратов. В пользовании Евгения Москвичева земельный участок, также на двоих с супругой – квартира. Из транспорта у Евгения Мосвичева – снегоход фирмы «Бомбардье». Евгений Москвичев стал депутатом Госдумы по федеральному списку от четырех регионов, среди которых и Волгоградская область.

Николай Арефьев, член КПРФ, первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству задекларировал доход тоже почти в 5 миллионов рублей. В собственности у него квартира площадью 116 кв.м., у супруги квартира поменьше – 67 кв.м. Также она безвозмездно пользуется жильем мужа. Жена Николая Арефьева заработала в прошлом году 296 тысяч рублей. Николай Арефьев также избирался в составе федерального списка от КПРФ, он представляет в том числе и Волгоградскую область.

Первый заместитель председателя комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Плотников, избранный по одномандатному Михайловскому округу Волгоградской области, задекларировал за 2018 год доход в размере около 5 с половиной миллионов рублей. В собственности у агрария автомобиль Фольксваген Туарег, земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1538 кв.м, земли сельхозназначения, а также жилой дом, квартира и гараж. Указаны в декларации также летняя кухня, веранда, сарай и баня. Доход супруги Владимира Плотникова в 2018 году составил почти 600 тысяч рублей.

Член комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей единоросс Анна Кувычко сообщила в своей декларации о годовом доходе в 4 миллиона 700 с небольшим тысяч рублей. В собственности у депутата есть автомобиль Инфинити QX70. Доход супруга Анны Кувычко, который, согласно представленным сведениям, владеет автомобилем ВАЗ 21083, в 2018 году составил чуть более 3 миллионов 400 тысяч рублей . Депутатом избрана от одномандатного Дзержинского избирательного округа.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Нина Черняева, член "ЕР" задекларировала за прошедший год доход в размере около 5 миллионов З00 тысяч рублей. В собственности у депутата земельный участок, жилой дом, а также автомобиль Mercedes-benz GLK 300 4MATIC. Она стала депутатом по федеральному списку от "ЕР".

Еще один член комитета по охране здоровья Татьяна Цыбизова, член партии "Едина Россия" показала годовой доход почти 5 с половиной миллионов рублей – получается около 430 тысяч в месяц, что в целом соответствует «скромной» депутатской зарплате. В собственности у Татьяны Цыбизовой жилой дом и земельный участок. Супруг депутата за 2018 год немного не достиг дохода в 900 тысяч. В его собственности автомобиль Volkswagen Touareg и квартира. Она стала депутатом Госдумы от Волгоградской области по одномандатному Красноармейскому избирательному округу.

Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Ирина Гусева опубликовала доход почти в 4,8 миллиона рублей. В собственности у нее одна трети доли в квартире площадью около 60 кв.м., она владеет также жильем площадью почти в 100 квадратов. Ирина Гусева пользуется служебной квартирой как депутат Госдумы площадью в 120 квадратных метров. Избиралась от Волжского одномандатного избирательного округа.

Ни у кого из депутатов Госдумы от Волгоградской области нет недвижимости за рубежом.



