Председатель Госдумы Вячеслав Володин
, член партии «ЕР» оказался самым состоятельным среди депутатов Госдумы от Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сведения
, опубликованные на сайте Госдумы, доход спикера в прошлом году составил около 71,8 миллиона рублей. Имущество председателя Госдумы состоит из земельного участка площадью более 8 тыс. кв.м., жилого дома, гостевого дома, гостевого дома с тремя машино-местами, квартиры, машино-места, двух хозяйственных построек, двух нежилых помещений, теплицы, хозяйственной постройки и очистных сооружений. У троих детей спикера зарегистрировано право безвозмездного пользования квартирой. Также Вячеслав Володин арендует земельный участок площадью более 11 тысяч кв.м. Вячеслав Володин, напомним, избрался в Госдуму в 2016 году в составе федерального списка партии "ЕР". В числе регионов, интересы которых он представляет в парламенте, значится и Волгоградская область.
Единоросс Евгений Москвичев, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству, задекларировал доход почти в 5 миллионов рублей. У него в собственности – земельный участок 1500 кв.м., дом площадью почти 400 кв.м., у его супруги доход составил 358 тысяч рублей, у нее есть два земельных участка и дом площадью также около 400 квадратов. В пользовании Евгения Москвичева земельный участок, также на двоих с супругой – квартира. Из транспорта у Евгения Мосвичева – снегоход фирмы «Бомбардье». Евгений Москвичев стал депутатом Госдумы по федеральному списку от четырех регионов, среди которых и Волгоградская область.
Николай Арефьев, член КПРФ, первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству задекларировал доход тоже почти в 5 миллионов рублей. В собственности у него квартира площадью 116 кв.м., у супруги квартира поменьше – 67 кв.м. Также она безвозмездно пользуется жильем мужа. Жена Николая Арефьева заработала в прошлом году 296 тысяч рублей. Николай Арефьев также избирался в составе федерального списка от КПРФ, он представляет в том числе и Волгоградскую область.
Первый заместитель председателя комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Плотников, избранный по одномандатному Михайловскому округу Волгоградской области, задекларировал за 2018 год доход в размере около 5 с половиной миллионов рублей. В собственности у агрария автомобиль Фольксваген Туарег, земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1538 кв.м, земли сельхозназначения, а также жилой дом, квартира и гараж. Указаны в декларации также летняя кухня, веранда, сарай и баня. Доход супруги Владимира Плотникова в 2018 году составил почти 600 тысяч рублей.
Член комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей единоросс Анна Кувычко сообщила в своей декларации о годовом доходе в 4 миллиона 700 с небольшим тысяч рублей. В собственности у депутата есть автомобиль Инфинити QX70. Доход супруга Анны Кувычко, который, согласно представленным сведениям, владеет автомобилем ВАЗ 21083, в 2018 году составил чуть более 3 миллионов 400 тысяч рублей . Депутатом избрана от одномандатного Дзержинского избирательного округа.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Нина Черняева, член "ЕР" задекларировала за прошедший год доход в размере около 5 миллионов З00 тысяч рублей. В собственности у депутата земельный участок, жилой дом, а также автомобиль Mercedes-benz GLK 300 4MATIC. Она стала депутатом по федеральному списку от "ЕР".
Еще один член комитета по охране здоровья Татьяна Цыбизова, член партии "Едина Россия" показала годовой доход почти 5 с половиной миллионов рублей – получается около 430 тысяч в месяц, что в целом соответствует «скромной» депутатской зарплате. В собственности у Татьяны Цыбизовой жилой дом и земельный участок. Супруг депутата за 2018 год немного не достиг дохода в 900 тысяч. В его собственности автомобиль Volkswagen Touareg и квартира. Она стала депутатом Госдумы от Волгоградской области по одномандатному Красноармейскому избирательному округу.
Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Ирина Гусева опубликовала доход почти в 4,8 миллиона рублей. В собственности у нее одна трети доли в квартире площадью около 60 кв.м., она владеет также жильем площадью почти в 100 квадратов. Ирина Гусева пользуется служебной квартирой как депутат Госдумы площадью в 120 квадратных метров. Избиралась от Волжского одномандатного избирательного округа.
Ни у кого из депутатов Госдумы от Волгоградской области нет недвижимости за рубежом.