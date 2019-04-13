Спорт 13.04.2019 17:53
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13.04.2019 17:53
Победой со счетом 3:1 завершилась выездная встреча “Ротора” с командой “Нижний Новгород”, сообщает ИА Высота 102”. Матч 31-го тура ФНЛ Олимп первенства России по футболу прошел на нижегородском стадионе “Нижний Новгород”. Оторваться от соперников волгоградским футболистам удалось благодаря двум голам, забитым на 16-й и 56-й минутах. "Дубль" выполнил нападающий "Ротора" Камиль Муллин.
Заявку на победу команды сделали уже в начале первого тайма. Так, на 14-й минуте защитник хозяев поля Руслан Абазов открыл счет. Волгоградский голкипер Мирослав Лобанцев прыгнул за мячом, отправленным Абазовым с дальней дистанции, но не смог его поймать. Правда, удерживал лидерство “Нижний Новгород” недолго. Буквально через минуту волгоградский футболисты сравняли счёт - ответный гол забил нападающий “Ротора” Камиль Муллин. После этого накал игры несколько упал. Обе команды продолжали атаковать и контратаковать ворота соперника. Но порой как-будто переходили в режим “энергосбережения”.
Во втором тайме борьба продолжилась. И в начале 56-й минуты Камиль Муллин забил еще один мяч. Через 2 минуты его успех закрепил полузащитник волгоградцев Артем Попов. Ответные опасные атаки нижегородцев на 76-й и 78-й минутах успехом не увенчались.
К началу встречи команды разделяли шесть строчек турнирной таблицы. “Нижний Новгород” с 49 очками находился на четвертой позиции, а “Ротор” с 42 очками - на десятой.
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