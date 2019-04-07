Житель Волжского переобулся в гипермаркете и угодил в тюрьму

Расследования 07.04.2019 16:23
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07.04.2019 16:23
Подмена в гипермаркете новых кроссовок на поношенные обернулась для жителя Волжского лишением свободы в колонии строгого режима на 2 года и 4 месяца. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, мужчина пытался добиться снижения наказания до 2 лет в колонии строгого режима, поскольку ущерб является небольшим. Согласно представленной суду справке о стоимости товара, закупочная цена украденных кроссовок составляет 288 рублей 69 копеек, а розничная стоимость – 841 рубль 6 копеек.
Однако апелляционная инстанция оставила приговор Волжского городского суда без изменения, в связи с рецидивом преступления. Установлено, что ранее мужчина был осужден за совершение кражи, освободился в апреле 2018 года, а уже в ноябре совершил грабеж с применением насилия в гипермаркете.
По материалам дела, мужчина пришел в гипермаркет, чтобы приобрести обувь. В примерочной кабине он надел понравившиеся ему кроссовки синего цвета, а свои, серые, поставил на стеллаж с новой обувью. Не оплатив товар, он прошел мимо кассы и вышел на улицу, где его догнал один из охранников. Дело в том, что на камерах видеонаблюдения служба безопасности магазина увидела факт хищения обуви и сообщила об этом сотрудникам, которые находились в зале. Один из охранников догнал воришку на улице, но задержать его не смог: мужчина оттолкнул его, отчего тот упал на асфальт, ударившись коленкой. Похитителя кроссовок в этот же день задержали сотрудники полиции.
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