Спорт

"Ротор" победил калининградскую "Балтику" на "Волгоград-Арене" - 1:0

Спорт 07.04.2019 15:53
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07.04.2019 15:53


Победой волгоградских футболистов завершилась сегодня встреча волгоградского "Ротора" и калининградской "Балтики", сообщает ИА "Высота 102". Матч 30 тура ФНЛ Олимп первенства России по футболу прошел на стадионе "Волгоград Арена". Посмотреть игру пришли 25 736 человек, что почти в три раза больше, чем было на прошлой домашней игре "Ротора". Был среди болельщиков и глава региона Андрей Бочаров.
Игра началась с напряженной борьбы. В первые минуты инициативой на поле владели калининградцы, но вскоре ее перехватили футболисты "Ротора". Они практически перенесли борьбу на половину поля противника. Так, на 11 минуте волгоградцы создали опасный момент у ворот "Балтики". За первые 15 минут встречи они провели четыре угловых удара по воротам соперника. Однако открыть счет им не удалось.

На 27 минуте калининградцы едва не забили мяч в ворота "Ротора", но его перехватил вратарь волгоградской команды Мирослав Лобанцев. А уже через две минуты волгоградцы ответили опасной контратакой. Тогда же они провели свой седьмой угловой удар по воротам соперника, однако успешным он не стал. На перерыв команды ушли, так и не открыв счет. Ситуация резко изменилась во втором тайме. Уже через две минуты после возвращения команд на поле гол забил полузащитник "Ротора" Мухаммад Султонов. После этого волгоградцы продолжили прессинг соперника. И провели еще одну опасную атаку на 58 минуте. На это "балтийцы" ответили  опасной контратакой, но сравнять счет не смогли. Тем не менее калининградские футболисты продолжили атаки. Часто они переносили игру на половину поля волгоградцев. Однако переломить ситуацию им так и не удалось. Итог встречи 1:0 в пользу "Ротора". Сейчас волгоградский футбольный клуб, имея 42 очка на счету, располагается на 10 строчке турнирной таблице. Его на два очка опережает "Кубань", занимающая 9 стрчоку.







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