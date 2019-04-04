В Волгограде назначают главного за молодежную политику чиновника

Политика 04.04.2019 09:30
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04.04.2019 09:30
Сегодня администрация Волгограда представит фракции «Единой России» в городской думе кандидатуру на пост председателя комитета молодежной политики и туризма. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, на должность претендует 28-летний Александр Синютин. Прежний руководитель ведомства Иван Радько покинул должность в конце 2018 года.
Синютин участвовал в конкурсной процедуре по включению в кадровый резерв администрации Волгограда. Еще на этапе отбора его персоналию стали рассматривать как потенциального руководителя молодежного блока мэрии. Поэтому в утвержденном списке членов кадрового резерва его фамилия отсутствует.
Александр Синютин закончил Волгоградский государственный социально-педагогический университет по направлению «Социальная работа». Далее обучался по программе «Государственное и муниципальное управление». Трудился педагогом, специалистом по работе с молодежью, в том числе, в муниципальном учреждении «Ровесник». Имеет опыт работы на руководящей должности.
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