



К 4 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 16000 рублей приговорен ранее судимый житель Волгоградской области, который под видом специалиста по продаже и установке дверей обманывал клиентов. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, мужчина признан виновным в двух эпизодах мошенничества. Установлено, что он, не имея возможность поставлять необходимые двери в срок, заведомо не собираясь исполнять свои обязательства, дал объявление о продаже и установке дверей в газету. К нему стали поступать звонки. Он выезжал к клиентам, проводил необходимые замеры, брал предоплату, а затем исчезал. Таким образом, как установлено следствием и судом, он обманул двух человек. Один клиент отдал ему 15000 рублей, второй - 19000 рублей.

На суде свою вину мужчина не признал. Приговор Среднеахтубинского районного суда обжаловал, посчитав его несправедливым вследствие чрезмерной суровости назначенного наказания. Суду он пояснял, что не собирался обманывать клиентов, даже зарегистрировал ИП. Неисполнение своих обязательств он объяснил стечением обстоятельств. Однако апелляционная инстанция посчитала приговор законным и обоснованным.



