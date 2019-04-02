В Волгограде житель Санкт-Петербурга стал преступником ради билета домой





Пять лет в колонии общего режима проведет житель Санкт-Петербурга, который грабил торговые павильоны в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, 26-летний Махаррам Аллахвердиев не согласился с суровым, по его мнению, приговором суда первой инстанции и обжаловал его. Установлено, что в апреле 2015 года в составе группы лиц по предварительном сговору он совершил два разбойных нападения на торговые павильоны в Советском районе. Налетчики угрожали продавцам похожим на боевой пистолет предметом, и похищали выручку из кассы. Ущерб был нанесен в сумме около 30 тысяч рублей. Свою вину в разбое Аллахвердиев признал, пояснив, что ему нужны были деньги, чтобы вернуться домой.

Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.



