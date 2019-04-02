В Волгограде житель Санкт-Петербурга стал преступником ради билета домой

Расследования 02.04.2019 12:18
418 0
02.04.2019 12:18
Пять лет в колонии общего режима проведет житель Санкт-Петербурга, который грабил торговые павильоны в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, 26-летний Махаррам Аллахвердиев не согласился с суровым, по его мнению, приговором суда первой инстанции и обжаловал его. Установлено, что в апреле 2015 года в составе группы лиц по предварительном сговору он совершил два разбойных нападения на торговые павильоны в Советском районе. Налетчики угрожали продавцам похожим на боевой пистолет предметом, и похищали выручку из кассы. Ущерб был нанесен в сумме около 30 тысяч рублей. Свою вину в разбое Аллахвердиев признал, пояснив, что ему нужны были деньги, чтобы вернуться домой.
Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.
Реклама
Популярное по теме
29.03.2019 13:31
19358 14
26.03.2019 17:27
14155 13
22.03.2019 14:55
10833 26
Житель Волгограда из-за парковки у подъезда пытался сжечь чужую иномарку02.04.2019 13:19
Расследования 02.04.2019 13:19
340 Обсудить
Смертельная охота за металлом: погибшие в Волгограде рабочие пытались вытащить трубу02.04.2019 10:26
Расследования 02.04.2019 10:26
4473 8 Обсудить
В Волгограде подтвердили приговор погоревшей на взятках завкафедрой университета в Волжском02.04.2019 10:12
Расследования 02.04.2019 10:12
3104 Обсудить
В Волгоградской области гендиректора птицефабрики будут судить за «прятки» с налоговой02.04.2019 09:45
Расследования 02.04.2019 09:45
1413 2 Обсудить
В Волгоградской области будут судить молодого атлета за контрабанду стероидов01.04.2019 16:08
Расследования 01.04.2019 16:08
1355 1 Обсудить
В Волгограде за мошенничество будут судить застройщика многоквартирных домов01.04.2019 14:32
Расследования 01.04.2019 14:32
7538 15 Обсудить
Под Волгоградом суд признал законным повторное задержание подозреваемого в педофилии маршруточника01.04.2019 13:21
Расследования 01.04.2019 13:21
5377 7 Обсудить
Под Волгоградом подозреваемый в изнасиловании школьницы водитель маршрутки хочет на свободу (Эксклюзивное ВИДЕО)01.04.2019 10:26
Расследования 01.04.2019 10:26
1591 11 Обсудить
В Волгограде вынесли приговор участнику банды грабителей ювелирных салонов29.03.2019 16:18
Расследования 29.03.2019 16:18
4096 0 Обсудить
"Его можно было спасти": в Волгограде замглавврача больницы будут судить за смертельную халатность29.03.2019 13:31
Расследования 29.03.2019 13:31
19358 14 Обсудить
В Волгограде огласили приговор насильнику 6-летней девочки28.03.2019 17:15
Расследования 28.03.2019 17:15
4812 5 Обсудить
В Волгограде судят бизнесмена за расправу над конкурентом 16 лет назад28.03.2019 15:33
Расследования 28.03.2019 15:33
5936 1 Обсудить
Живодер из Волгоградской области проведет три года в колонии за убийство котенка28.03.2019 14:43
Расследования 28.03.2019 14:43
5742 10 Обсудить
Ревнивый житель Волгограда убил соперника и сжег его автомобиль28.03.2019 14:37
Расследования 28.03.2019 14:37
1552 3 Обсудить
Житель Волгоградской области убил мать двоих детей из-за своих долгов27.03.2019 15:20
Расследования 27.03.2019 15:20
3833 3 Обсудить
Реклама