Генерального директора птицефабрики из Светлоярского района будут судить за сокрытии налогов. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Мужчину обвиняют в сокрытии от налогообложения более 19 млн рублей, которые должны были пойти в счет уплаты недоимки по налогам. Общая сумма долга по ним составила более 50 миллионов рублей.

По данным следствия, с ноября 2017 года по март 2018 года он писал своим бизнес-партнерам, чтобы они оплачивали продукцию птицефабрики через подконтрольную ему организацию.

Как стало известно информагентству, по предварительным данным, речь идет о руководителе фирмы “Фрегат-Юг”.