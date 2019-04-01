Экология 01.04.2019 19:31
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01.04.2019 19:31
Что за свиньи выбрасывают мусор на несанционированных свалках? Подобными вопросами многие задаются, глядя на захламленные пустыри, лесные, пойменные массивы. В садоводческом товариществе «Мичуринец», расположенном в Тракторозаводском районе Волгограда, овраг глубиной около 15 метров завален отходами, явно строительными. Свалку не единожды пытались засыпать, но она только прирастает. Чаще всего по ночам.
Один из дачников запечатлел на камеру смартфона, как водитель «Газели» среди бела дня опорожняет кузов машины от старых окон. Государственный номер грузовика попал в объектив телефона. Теперь нарушителю грозит административный штраф. Подробнее – в видеоматериале ИА «Высота 102».
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